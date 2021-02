Ilary Blasi presenta su Instagram il suo look di San Valentino e le fan si innamorano delle scarpe, semplicemente da sogno: scopri il marchio e dove acquistarle.

In vista del giorno di San Valentino, Ilary Blasi ha postato tra le sue Instagram stories alcune foto a tema.

L’outfit certo non è pensato per un San Valentino fastoso ma le scarpe, da parte loro, hanno conquistato veramente il cuore dei fan.

Scopriamone allora insieme la marca e dove potremo acquistarle.

Ilary Blasi: le sue scarpe sono un sogno

La presentatrice posa con un look sobrio ma vincente: una semplice maglietta nera e dei pantaloni rossi che forse potrebbero sembrare anche un po’ troppo poco per la giornata di festa ma, a completare il look, giungono delle scarpe semplicemente mozzafiato.

I sandali sfoggiati da Ilary Blasi non sono certo fatti per passare inosservati: sul davanti si presentano come due semplicissime e sottili strisce nere, una che avvolge le dita e una la caviglia (o i pantaloni, come li indossa la presentatrice, che scegli di sfoggiarli in modo originale creando un sorta di effetto “elastico alla caviglia” molto divertente).

A svelarci il marchio delle bellissime calzature è la stessa presentatrice che tagga la griffe nelle sue sotries.

Gia Couture Firenze firma questi meravigliosi sandali che saranno la punta di diamante della sua prossima collezione primavera-estate. Così li presenta il marchio su Instagram:

“New season wishlist: The Bacio sandals and its bamboo shaped gold heels are our choice for Friday.

Part of the SPRING/SUMMER collection. Visit link for current stockists #ss2021“

Presto la collezione sarà disponibile sul sito e i sandali Bacio con essa. Il tacco stile bambù in oro è un elemento che senza dubbio non mancherà di affascinare tutte noi fashion addicted ma a quale costo? Purtroppo ancora non è dato saperlo.

Non resta dunque che tenere d’occhio il sito del marchio dove, chi vorrà, potrà acquistare il suo sandalo e mirare a uno stile degno della miglior Ilary Blasi.