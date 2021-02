Guenda Goria stronca Francesco Baccini a Live: lui vuole lasciare lo studio

Guenda Goria a Live Non è la d’Urso ha stroncato Francesco Baccini, che ha rivelato la sua intenzione di lasciare lo studio, costringendo Barbara a fare alcune dovute precisazioni.

Guenda Goria questa sera è stata invitata a Live Non è la d’Urso per avere un confronto con Francesco Baccini. Il cantante è stato tirato in ballo da Maria Teresa Ruta, che ha fatto intendere durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip di aver avuto un flirt con lui, ha dichiarato di essersi scambiato qualche tenerezza con lei e che ad un certo punto, dettaglio non rivelato dalla diretta interessata, sarebbe arrivato il suo compagno, che lui non sapeva esistere.

Guenda ha stroncato il cantante, affermando che rivelando questo dettaglio su sua madre, che di recente ha rotto il silenzio dopo la sua eliminazione di venerdì scorso, si è dimostrato essere poco elegante e che nonostante lui neghi di voler prendere parti a questi teatrini, così li ha definiti lui, ne approfitta per farsi pubblicità. In quanto durante il corso del suo confronto con la Ruta ne ha approfittato per cantare un suo pezzo.

Francesco Baccini ha provato a lasciare lo studio di Live Non è la d’Urso dopo le critiche ricevute da Guenda Goria, facendo infastidire la padrona di casa in quanto lui non voleva nemmeno incontrare la figlia della Ruta nonostante fosse stato messo a conoscenza di tutto.

Barbara d’Urso fa una precisazione su Baccini: l’intervento di Guenda Goria

Barbara d’Urso ha chiarito al suo ospite che se vuole può tranquillamente lasciare lo studio, ma che lei non tende assolutamente tranelli ai personaggi che invita in quanto lui era stato messo al corrente del confronto con Guenda Goria.

Lui ha confermato la versione della padrona di casa, ma ha anche precisato che a lui non va di prendere parte a sceneggiate del genere, ribadendo che lui fa parte di un mondo completamente opposto a quello che è la cronaca rosa ed ha deciso di replicare a Maria Teresa Ruta, dopo aver fatto una confessione inedita su Pupo , soltanto perché è stato citato da quest’ultima in diretta televisiva su canale 5 e subito dopo il suo telefono è iniziato ad impazzare, in quanto tutti volevano sapere che cosa fosse realmente successo tra loro e per questo motivo ha voluto chiarirlo una volta e per tutte.

“Non sono stato poco elegante, semplicemente ho raccontato la verità dei fatti. Tra me e Maria Teresa Ruta non è mai successo niente“ ha precisato lui, ribadendo che ha replicato soltanto perché tirato in ballo in un gossip che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

Guenda Goria a Live Non è la d’Urso ha difeso sua madre nel miglior modo possibile, fin quando non potrà farlo direttamente lei.