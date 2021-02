I Donuts di San Valentino, un romantico dolcetto perfetto da preparare insieme per una colazione o una merenda piena di coccole e dolci parole!

Oggi è San Valentino e allora auguri a tutti gli innamorati, perché questo è il sentimento che rappresenta la nascita ed il fine di ogni cosa e vale la pena dedicargli un giorno dell’anno in cui onorarlo e da vivere con chi amiamo.

Se siete dei ritardatari dell’amore e non siete riusciti a preparare nessun dolcetto da regalare al vostro amato o alla vostra amata, niente paura, potrete regalarvi un momento da vivere assieme in modo davvero speciale, preparando i Donuts di San Valentino!

Donuts di San Valentino: gli ingredienti e la ricetta

I Donuts di San Valentino sono le classiche ciambelline americane ma in una ‘special edition’ decisamente romantica. Una ricetta creata dalla bravissima food blogger stella_cooking-traveller che presenta la sua ricetta con delle dolcissime parole:

“Ormai manca poco a San Valentinoe perché non fare un regalo speciale? Diverso dal solito? Preparando con le proprie mani dei dolcetti davvero gustosi da degustare con la tua dolce metà il tutto in versione fit! Queste ciambelline non vi sembreranno nemmeno light!! Provare per credere!!

-GUSTOSE CIAMBELLE AL GUSTO CROISSANT GRAZIE ALL’UTILIZZO DELLA FARINA AROMATIZZATA

-SONO DAVVERO MOLTO SOFFICI E GUSTOSE

-PROFUMATE AL COCCO

-SI POSSONO FARCIRE IN VARI MODI IN BASE AI PROPRI GUSTI

-UNA TIRA L’ALTRA VI HO AVVISATO”

Gli ingredienti

“-130 ml di albume

-30 gr di yogurt greco al cocco

-20 gr latte di soia

-50 gr di farina di avena gusto croissant

-10 gr di cocco

-idrolitina+limone”

Il procedimento

“Mescolare prima gli ingredienti secchi e poi aggiungere gli ingredienti liquidi sempre mescolando. Infine far agire l’idrolitina con il limone e mescolare il tutto. Preriscaldare il forno a 180 gradi…ungere lo stampo per ciambelline e metterci il composto..infornare per 15 minuti. Una volta sfornate , farle raffreddare e immergerle nel cioccolato bianco fuso prima che si solidifichi decorarle a piacere”

TEMPO DI PREPARAZIONE 10 MINUTI-TEMPO DI COTTURA 15 MINUTI-TEMPO DI PREPARAZIONE TOTALE 30 MINUTI.