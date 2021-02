Carlo Conti, la dedica alla moglie Francesca e al figlio Matteo per San Valentino

Carlo Conti pubblica una dolce dedica d’amore sui social per la moglie Francesca e il figlio Matteo celebrando il giorno di San Valentino.

Carlo Conti è un marito e un padre innamorato. Per celebrare San Valentino, giorno dedicato agli innamorati, il conduttore toscano pubblica una foto molto significativa sui social dedicando delle poche, ma importanti parole ai suoi, due grandi amori ovvero la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo.

Tre mani intrecciate che si stringono e che celebrano l’amore ogni giorno supportandosi e sostenendosi a vicenda. Nel giorno dedicato all’amore, però, Conti ha deciso di scrivere una dedica pubblica alla propria famiglia e così ha fatto la moglie Francesca.

La dedica di Carlo Conti alla moglie Francesca e al figlio Matteo: “Per noi San Valentino è tutti i giorni”

Quello tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro è un amore grande e importante coronato dal matrimonio e dalla nascita del figlio Matteo che, pochi giorni fa, ha compiuto sette anni. Per il giorno di San Valentino, così, il conduttore toscano ha pubblicato la foto della sua mano intrecciata a quella della moglie e del figlio scrivendo. “Amori miei …. (anche se per noi San Valentino è tutti i giorni!)”.



Anche Francesca ha pubblicato la stessa foto delle mani scrivendo: “L’amore in tutte le sue sfaccettature e tutti i giorni della mia vita!“.

In occasione del settimo anniversario di nozze, nel 2019, Francesca aveva pubblicato una foto del matrimonio scrivendo una bellissima dedica al marito.

“7 anni fa in questo momento ci siamo detti ‘per sempre’ davanti a Dio…”, esordisce Francesca, “e ogni giorno che passa siamo sempre più innamorati, più complici, più uniti, più NOI. C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Dal 2012, giorno in cui Conti ha coronato il suo sogno d’amore con Francesca, l’amore tra i due e per il figlio Matteo è sempre più grande.