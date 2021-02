Caffè bruciato? L’errore è nella moka: scoprilo ed evitalo

By

Se il caffè viene bruciato forse stai commettendo l’errore di cui vi parliamo oggi, un errore che ha come protagonista l’irrinunciabile moka.

I veri amanti del caffè non cedono a cialde e macchine automatiche. Per loro il solo vero caffè nasce dalla moka e utilizzarla a dovere è semplicemente un dovere imprescindibile.

Un utilizzo errato della moka inficia infatti notevolmente il prodotto finale. Tra i rischi più comuni c’è il terrible caffè bruciato.

Più volte del resto abbiamo parlato dei trucchi per realizzare un caffè perfetto ma oggi vogliamo scoprire come scongiurare questo particolare pericolo.

Caffè bruciato? Usi male la moka

Un errore molto comune e che a volte compiamo senza neanche accorgercene riguarda l’utilizzo della moka e ha come risultato non solo un caffè bruciacchiato ma anche con residui sul fondo.

In realtà più che l’impiego della moka riguarda la compatibilità tra moka e miscela scelta.

Utilizzare la miscela per caffè espresso nella moka è infatti uno sbaglio a dir poco madornale: il caffè risulterà senza dubbio molto meno buono.

Ma dove è il problema? La miscela per espresso è infatti macinata molto più finemente di quella per la moka e così, quasi sicuramente, ci ritroveremo con una tazzina piena di residui polverosi sul fondo. Inoltre l’acqua farà notevolmente più difficoltà a penetrare una miscela così fine e si rischierà dunque di avere un caffè con un retrogusto bruciacchiato e poco piacevole.

Questo errore si commette perché in molti non sanno che c’è differenza tra macchinetta per il caffè e moka: nella moka la sola pressione a cui viene sottoposta la miscela è quella del vapore acqueo e il prodotto risulta perciò meno denso e corposo, mentre nella macchinetta la temperatura dell’acqua è di circa 90 °C e la pressione è molto elevata (8-9 atmosfere e anche più).

La miscela per espresso è stata dunque pensata per le macchinette e il suo particolare funzionamento mentre la moka necessita di miscele apposite.

Ora che siamo consapevoli di tali dettagli, non certo marginali, il nostro caffè riceverà senza dubbio le dovute cautele, proprio come la nostra moka. Impossibile da oggi in poi sbagliare.