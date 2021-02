Domani è San Valentino e come ogni anno chi è single si troverà a chiedersi come trascorrere la giornata. Scopriamo alcune idee semplici e piacevoli per una Domenica da dedicare a se stessi.

In piena pandemia e con molte città ancora in zona rossa, vivere a pieno la giornata di San Valentino non sarà semplice per tutti. Se per le coppie che non hanno modo di vedersi ci sono però diverse soluzioni da poter mettere in atto, molti single si staranno interrogando su come vivere a pieno questa giornata. Ebbene, nonostante quest’anno cada di Domenica e con Carnevale e anche se non si potrà uscire per distrarsi, San Valentino si può vivere benissimo anche da soli. Scopriamo come.

Idee per trascorrere una piacevole giornata di San Valentino anche da soli

Iniziamo con il dire che la giornata di San Valentino è dedicata all’amore. Ciò significa che si può scegliere di dedicare le proprie attenzione a chiunque rientri nella propria sfera affettiva. Dagli amici, ai parenti e al peloso di casa, chiunque amerà sentirsi amato e poter condividere qualche momento insieme (sia dal vivo che via webcam) darà tanto ad entrambe le parti.

Se a far male è proprio l’idea di essere da soli mentre amici e parenti sono con la loro metà, ci sono però diversi modi per godere di una Domenica diversa dalle altre e da dedicare alla persona che dovremmo amare più di chiunque altro, ovvero noi stessi.

Prepararsi di tutto punto. Invece di trascorrere la giornata in pigiama, fatti un bel bagno, vestiti bene e fai di tutto per sentirti bella. Amarsi è la cosa più importante e aiuta sentirsi al top aumentando il buon umore. Per chi ama rilassarsi alla SPA si può anche pensare di organizzarne una piccola in casa propria, trascorrendo così alcune ore piacevoli tra incensi, candele e oli profumati. Il top per distendere i nervi e fare il pieno di energie positive.

Cucinare qualcosa di buono. Chi ha detto che si si passa la giornata da soli non si può mangiare bene? Dedicarsi alla cucina per concedersi un menu goloso è un buon modo per agire sempre sull’umore. Se non si è proprio portati si può ordinare qualcosa e apparecchiare la tavola in modo carino. Un buon dolce sarà la ciliegina sulla torta, sopratutto se al cioccolato.

Godersi un po’ di sano relax. San Valentino di Domenica è l’occasione perfetta per dedicarsi alla lettura di un buon libro, per fare il pieno della propria serie tv preferita o per godersi un bel film con dei popcorn. E, diciamolo, il bello di essere soli in queste occasioni sta proprio nel poter scegliere cosa vedere. Certo, se si ha qualcuno nel cuore, questa consolazione non paga. Ma è sempre importante guardare il lato positivo, no?

Farsi un bel regalo. Nessuno ti farà il regalo? Pensaci da sola e acquista qualcosa online. Non serve spendere chissà quale cifra. Anche un oggetto simbolico può fare la differenza, sollevando l’umore e donando quel pizzico di eccitazione che si prova sempre quando si attende di ricevere qualcosa.

Sentire chi si ama. Infine, come detto all’inizio, questa giornata è da dedicare alle persone che si amano. Tra queste ci sono amici, parenti, pelosi di casa e anche quella persona conosciuta da poco ma che è già tanto cara. Scambiarsi dei messaggi, vedersi (se non si è in zona rossa) o sentirsi via webcam, magari per un aperitivo insieme, farà sentire il calore dei sentimenti e dell’amore. Un calore che supera tutto.

Fare ciò che si sente e coccolarsi è un buon modo per vivere questa giornata in modo rilassante e corroborante. Sopratutto se invece di osteggiarla se ne prendono gli aspetti positivi e ci si concentra sul proprio benessere personale. Benessere che sarà più facile ottenere scegliendo di essere di buon umore.