Le previsioni del tempo di oggi, sabato 13 febbraio 2021. Ecco come saranno le condizioni meteo nelle regioni del nord, del centro e del sud della nostra penisola.

Quale sono le previsioni del tempo per questo sabato di metà febbraio? Scopriamo come saranno le condizioni meteo sull’Italia partendo da nord per arrivare alle regioni del sud, isole comprese.

Dopo una settimana che ci ha lasciato qualche giorno di tregua, torneranno la pioggia e le basse temperature? Prima di organizzare anche una semplice passeggiata in famiglia, sarà bene scoprire come doversi attrezzare!

Come sarà il tempo oggi?

Per la giornata di oggi sono previsti venti gelidi accompagnati da soleggiate al Nord dove ci saranno anche nevicate in particolare sulle pianure di Emilia e Piemonte occidentale. Il maltempo accompagnerà la giornata anche nelle regioni del centro-sud dove ci si potranno aspettare bufere di neve sulle coste dell’Adriatico, in Campania ed anche in Calabria. La pioggia invece caratterizzerà la giornata sul Lazio e sulla Sardegna orientale.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del nord

Cieli nuvolosi su Piemonte ed Emilia Romagna dove si registreranno anche nevicate fino a bassa quota. Sulle restanti regioni del nord è previsto sole. Le temperature saranno gelide per tutta la giornata. Temperature massime prossime allo zero su tutte le regioni del nord.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del centro

Il maltempo caratterizzerà la giornata sulle regioni centrali, in particolare su Marche, Umbria e Abruzzo con nevicate sulle coste. Sul Lazio sono previste piogge con possibilità di nevicate a 400 mt verso le ore serali. Pioggia anche sulla Sardegna orientale con nevicate a 750mt. Venti gelidi su tutto il centro. Temperature massime pari allo zero quasi su tutte le regioni, ma fino a 11 gradi di Roma e 16 di Cagliari.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del sud

Le regioni del sud saranno interessate da un vortice ciclonico che porterà venti siberiani. Precipitazioni su tutte le regioni con neve anche a bassa quota e verso sera anche su Puglia, Basilicata e Campania, Calabria e Sicilia. Temperature massime tra gli 0 gradi di Potenza e i 16 di Palermo.

Vi auguriamo una buona giornata, regalandovi un pensiero su cui riflettere:

“Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso”

(Lev Tolstoj)

Fonte: meteo.it, 3Bmeteo