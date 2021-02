By

Scopri le previsioni del nostro fidato oroscopo per la giornata di oggi, un consiglio o avvertimento per ciascun segno dello zodiaco.

Finalmente è arrivato il weekend ma per sapere se partirà realmente a gonfie vede sarà bene ascoltare che cosa le stelle hanno predetto per i dodici segni dello zodiaco.

Arriva infatti il nostro quotidiano imperdibile oroscopo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Mente e cuore, che matrimonio difficile ma un equilibrio andrà pur trovato: questa la missione odierna dei primi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Ariete

Spese impreviste all’orizzonte e il portafoglio langue: siete sicure che si tratti proprio di acquisti indispensabili?

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute : 6

Oroscopo oggi Toro

In famiglia vi sentite capite e amate e questo è già un passo avanti per risollevare una giornata non al top

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Oggi il cuore cede il passo alla mente e non è certo un male, anzi, sul fronte lavoro è la chiave del successo

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 4

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

C’è chi prosegue dritto per la propria strada e chi invece dovrà rivederla, così prosegue il sabato per i prossimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Cancro

Forse non vi sentite proprio parte del gruppo ma per voi non è certo un peso: vivete felici a vostro modo e tanto basta

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Leone

Se in amore pensate di aver trovato l’equilibrio perfetto oggi potrebbe esser la giornata per rivedere la vostra posizione

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

Allenamento e dieta, ecco le uniche due armi contro quell’immagine nello specchio che non vi piace proprio più

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Spazio personale e spazio per gli altri: i prossimi segni dello zodiaco sono chiamati a trovare l’equilibrio tra i due estremi.

Oroscopo oggi Bilancia

Nei vostri occhi si legge la felicità, merito di una famiglia che mai come ora sembra sapervi donare il sorriso

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Progettate qualche spesa ma forse il vostro lui non è dello stesso avviso: che cosa fare? Parlatene.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Il weekend è un momento per dedicare tempo e energie a chi amiamo ma non dimenticate di ritagliare uno spazio anche per voi.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Qualche tensione pervade oggi gli ultimi tre segni: ci vorranno pazienza e concentrazione.

Oroscopo oggi Capricorno

Una serata speciale saprofita all’orizzonte: che ci siano annunci da fare? Qualche cosa di speciale vi è accaduto.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Un po’ di stress extra e subito il conto ne risente: lo shopping resta sempre la più grande delle consolazioni

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Un po’ di distrazione extra prende il sopravvento: attenzione a non pagare conseguenze troppo amare.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.