Come rendere morbide le polpette di pollo e tacchino: scopri l’ingrediente segreto

Le polpette di pollo e tacchino essendo di carne magra rischiano di diventare stoppacciose: scopri l’ingrediente segreto per renderle morbide e gustose.

Le polpette sono uno di quei cibi salvacena davvero golosi che si possono preparare in tantissimi modi diversi. Da quelle di carne alla versione vegana o vegetariana, a base di verdure o legumi, passando per quelle a base di pesce. Non c’è davvero limite alla fantasia quando si cucinano le polpette.

Un piatto capace di mettere d’accordo tutta la famiglia a patto di renderle morbide e gustose. Se avete provato a farle con una carne magra come quella di pollo o tacchino potrebbero essere venute un po’ secche e stoppacciose.

Scopri l’ingrediente segreto per preparare polpette morbide e gustose al primo morso.

Ecco l’ingrediente segreto per polpette di pollo e tacchino morbide

Le polpette sono uno di quei cibi considerati jolly perché piacciono in genere sia ai grandi che ai piccini. Per prepararle alla perfezione però bisogna seguire alcuni piccoli accorgimenti che ci permetteranno di ottenere un risultato perfetto.

Qui vi avevamo già regalato alcuni utili consigli per preparare qualsiasi tipo di polpetta, le regole di base, se così vogliamo chiamarle.

Ora invece vogliamo svelarvi qual è l’ingrediente segreto da aggiungere quando si preparano le polpette di pollo e tacchino.

Questi tipi di carni infatti sono molto magre e l’effetto stoppaccioso e secco è dietro l’angolo. Se non vogliamo compromettere la nostra ricetta dovremo aggiungere qualcosa che dia all’impasto un po’ di morbidezza. Una parte grassa è allora fondamentale per ottenere la giusta consistenza.

Aggiungendo della mortadella all’impasto otterrete l’effetto desiderato non considerando che darete una marcia in più alle vostre polpette. Grazie all’aggiunta della mortadella infatti anche il sapore delle polpette sarà molto più gustoso.

Per aggiungerla non dovrete far altro che metterla nel mixer insieme al resto degli ingredienti e azionare il frullatore. Un altro consiglio è di non aggiungere pangrattato all’impasto proprio per non seccarlo ma di passarcele sopra, una volta che avrete formato la polpetta, solo prima di infornarla o friggerla.

E infine, se lo avete, potrete rendere più morbido l’impasto aggiungendo un filo di brodo di pollo o tacchino altrimenti il classico latte. Il liquido andrà aggiunto solo se ritenete che l’impasto sia ancora troppo secco.

E ora non resta che scoprire la ricetta.

Ingredienti per 4 persone

400 g di tacchino o pollo

1 uovo

50 g di parmigiano o grana

sale q.b.

100 g di mortadella

noce moscata q.b.

pangrattato q.b.

brodo di pollo o tacchino q.b.

Preparazione

Per questa ricetta potrete utilizzare il tacchino o pollo lesso o fresco. Mettete in un mixer la carne a pezzi (se cotta) o macinata (se fresca), l’uovo, il parmigiano, la mortadella, la noce moscata e un pizzico di sale. Tritate tutto. Se notate che l’impasto è un po’ secco o duro aggiungete un bicchiere di brodo di pollo o tacchino o altrimenti del latte.

Quindi in un piatto mettete il pangrattato e iniziate a formare le polpette con le mani. Passatele sul pangrattato, una ad una, e poi disponetele su una teglia ricoperta con della carta da forno.

Preriscaldate il forno quindi cuocete a 180° per 30 minuti. Se utilizzate carne lessa potrete diminuire il tempo di cottura a 20-25 minuti.

Altrimenti se preferite potrete friggerle. Servite le polpette calde.