Melissa Satta si confessa ai microfoni di Verissimo parlando della fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng: “Un dolore enorme”.

Melissa Satta parla della fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox, in un’emozionante intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, nella puntata in onda oggi, sabato 13 febbraio.

Quello tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta è stato un grande amore coronato dalla nascita del piccolo Maddox a cui entrambi stanno dando tutto l’amore che merita. Ai microfoni di Silvia Toffanin, tuttavia, la Satta non nasconde il dolore per la fine della storia d’amore più importante della sua vita.

Melissa Satta, il racconto della fine del matrimonio a Verissimo: “Boateng? Nostro figlio Maddox ci legherà per sempre”

“È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa”.

Melissa Satta racconta così la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng a Verissimo. Nonostante l’amore sia finito, tra Melissa Satta e Nicolò Zaniolo resterà sempre un grandissimo affetto e rispetto.

“Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre – prosegue – Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”.

Innamorata del figlio maddox con cui ha festeggiato il suo 35esimo compleanno, la Satta ha raccontato di avergli parlato apertamente della fine del matrimonio con Boateng. “Con Maddox ne abbiamo parlato. Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale”.

Oggi, tra Boateng e la Satta c’è un rapporto di stima e affetto in nome di un grande amore che ha fatto sognare tutti i loro fans. L’ex coppia continuerà a volersi bene donando tutto l’affetto e la serenità che merita al figlio Maddox che rappresenta il dono più bello del loro amore.