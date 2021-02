Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli: “E’ come se fosse magia”

Karin Trentini è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la moglie di Riccardo Fogli, il componente dei Pooh che con la sua voce ha stregato l’Italia intera.

Karin Trentini è la donna che ha rubato il cuore di Riccardo Fogli. Classe 1979, la storia d’amore tra Karin e l’artista sembra essere il soggetto di uno dei migliori film d’amore. Il motivo? La Trentini ha raccontato che a 16 anni i suoi genitori la portano con loro a vedere un concerto dei Pooh e lei, nonostante non fosse fan della band, rimase profondamente colpita da Riccardo non appena lo vide. Tant’è che ha iniziato a seguirlo in maniera assidua da fan fin quando non lo ha conosciuto ed è riuscita a sposarlo. Una bellissima storia d’amore da cui è nata anche una bambina.

L’amore che lega Karin Trentini e Riccardo Fogli è davvero forte. Basti pensare che i due sono riusciti a superare molti problemi. Dalla differenza di età che li separa, lui è nato ha 77 anni, che non è stato affatto un problema per loro, al gossip che gli ha causato non pochi problemi durante la partecipazione all’Isola dei Famosi di lui attraverso la segnalazione di Fabrizio Corona mandata in diretta tu che ha distrutto il cantante, ma che ha trovato la forza di reagire e di andare avanti, scoprendo che in realtà quelle raccontate sembrerebbero essere soltanto bugie. Nulla di infondato.

Riccardo Fogli dei Pooh: chi è sua moglie Karin Trentini

Riccardo Fogli, infatti, è stato al centro della cronaca rosa qualche anno fa, quando scelse di prendere parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Al cantante, come anticipato, venne comunicato in diretta di un possibile tradimento di Karin Trentini, con un uomo molto più giovane.

Il cantante ebbe un crollo in diretta, scoppiando in lacrime. Quel momento ha causato non pochi problemi alla padrona di casa che fu costretta a scusarsi durante il corso della successiva puntata, affermando che lei non aveva avuto modo di poter visionare il filmato di Fabrizio Corona prima di mandarlo in onda. Con il termine della esperienza di lui, la polemica non si è placata. In quanto si accusava sua moglie di averlo tradito con un uomo molto più giovane.

Con il corso del tempo, in realtà, si è arrivati a comprendere che probabilmente quella segnalazione del tutto vera. In quanto c’erano anche delle foto che mostravano la moglie di Fogli con il suo presunto amante, ma senza che venisse ritratto qualcosa di molto compromettente.

Da quel momento però, il legame tra Riccardo e Karin è stato più solido che mai e sono riusciti a dimostrare al mondo intero la bellissima famiglia che sono riusciti a costruire durante il corso di questi insieme. Basti, pensare, infatti, che i due sono sposati dal 2010.

“Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia” ha scritto lei sul suo profilo Instagram, perché nulla è più amico dell’amore che la lega al cantante.

Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, è riuscita ad andare oltre il pregiudizio del pubblico, mostrando loro quanto è vero l’amore che li lega.