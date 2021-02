L’amore è un sentimento speciale che ognuno di noi vive in modo diverso. Scopriamo come viene vissuto in particolare dai vari segni dello zodiaco.

Se è vero che amare cambia la vita rendendola più che speciale, è anche vero che ognuno di noi tende a vivere i sentimenti in modo diverso dagli altri. C’è chi è un innato romantico, chi preferisce puntare su di se e lasciare all’amore un ruolo marginale e chi cerca di vivere al momento, cambiando atteggiamento in base al tipo di relazione in cui si trova coinvolto.

I fattori che possono spingere le persone a vivere l’amore in modo più o meno diverso sono davvero tanti e tra questi spicca anche l’influenza delle stelle. Un aspetto sul quale ci baseremo oggi. Al fine di comprendere meglio gli altri e dopo aver visto quale cioccolatino regalare per San Valentino, oggi scopriremo come vivono l’amore i segni dello zodiaco. Un modo per conoscerci meglio e per capire cosa aspettarci da chi abbiamo intorno.

Come vivono l’amore i segni zodiacali

Ariete – Quelli che vivono l’amore in modo impetuoso

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono estremamente passionali ed amano tutto ciò che è in movimento. Quando si parla d’amore, quindi, hanno bisogno di sentirsi vivi e stimolati sotto ogni punto di vista. Fin quando sono in grado di emozionarsi tendono a dare il massimo e ad essere presenti. Purtroppo, però, sono persone che si stancano in fretta e ciò potrebbe portarli a guardarsi intorno quando ancora la storia sembra nel pieno del suo splendore. Con loro è quindi importante non sedersi mai sugli allori e mostrarsi sempre come persone attive e desiderose di portare continue novità al rapporto d’amore. In questo modo si potrà contare su partner romantici ed in grado di mostrarsi coinvolti.

Toro – Quelli che vivono l’amore come una sfida continua

I nativi del segno zodiacale del Toro, tanto tranquilli nella vita di tutti i giorni, si dimostrano particolarmente dinamici quando si parla d’amore. Focosi e passionali tendono a puntare molto sul rapporto a due, dando il massimo ed aspettandosi lo stesso dalla persona che amano. Se incontrano qualcuno in grado di farli sentire sicuri nel rapporto e al contempo stuzzicati sotto vari punti di vista, si rivelano persone fedeli e dedite al partner. Tendono però ad avere grandi pretese che se non del tutto soddisfatte possono portarli a chiudersi in se stessi o a guardarsi intorno. Stare con loro significa spingersi sempre un po’ più in la e mostrarsi costantemente degni del loro interesse.

Gemelli – Quelli che vivono l’amore in modo ambivalente

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli hanno un modo molto personale di vivere l’amore. Se da un lato si trovano infatti ad avere un’indole romantica, dall’altra temono di trovarsi rinchiusi in una storia opprimente. Un modo contrastato di guardare al sentimento che spesso li fa apparire confusi e poco decisi su come muoversi. Per fortuna si tratta di persone molto istintive e ciò gioca in loro favore per quanto riguarda i primi approcci. Se si parla di relazioni, però, hanno bisogno di poter vivere emozioni costanti poiché la noia è il loro più grande nemico. Stare con loro signfica quindi intrattenerli di continuo e dargli la certezza che stare insieme non gli precluderà mai alcuna strada e che sarà addirittura un modo per vivere una vita più piena ed emozionante.

Cancro – Quelli che vivono l’amore in modo contrastante

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono dei grandi romantici e dei veri e propri amanti dell’amore. Quando trovano la persona giusta, però, sentono il bisogno di metterla alla prova per capire se è davvero perfetta per loro. Ciò può portare a delle tensioni alle quali non sono sempre pronti a rispondere in modo positivo. Detto ciò si tratta di persone che amano vivere un rapporto stabile e sereno e questo anche se ogni tanto tendono a sentire la necessità di un po’ di adrenalina. Spesso instabili richiedono grande pazienza al partner. Pazienza che sanno però ripagare con tanta dolcezze. Senza contare che quando capiscono di aver trovato la persona giusta, fanno di tutto per tenersela stretta.

Leone – Quelli che vivono l’amore in modo crescente

I nati sotto il segno zodiacale del Leone, come si sa, sono persone prese prima di tutto da se stesse. All’inizio, quindi, possono sembrare poco portati per l’amore. Quando pensano di aver trovato la persona giusta, però, tendono a darsi da fare per conoscerla meglio. Ciò si traduce in un discreto impegno da parte loro, sia nel vivere il più possibile l’altro che nel cercare di capire quanto sia in grado di reggere il loro modo di essere. Abituati a stare sempre al centro dell’attenzione, i nativi del segno hanno infatti bisogno di qualcuno che faccia loro da spalla. Una realtà di cui sono a conoscenza e che pertanto usano come parametro per capire se chi hanno accanto fa effettivamente per loro. Cosa che, una volta appurata, li porta a vivere l’amore in modo crescente, spingendoli a dare sempre di più al partner.

Vergine – Quelli che vivono l’amore in modo posato

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono persone estremamente cerebrali. Il loro essere razionali e precisi li porta quindi a non avere grandi slanci nei sentimenti. Quando incontrano una persona che sembra in linea con le loro esigenze tendono ad interessarsene ma sempre in modo moto discreto e posato. Una volta scoccata la scintilla, si rivelano interessati ad approfondire le cose. E solitamente ciò li spinge a proiettarsi anche nel futuro. Poco avvezzi ai tradimenti si rivelano partner sui quali si può fare sempre affidamento e forse a volte un po’ noiosi. Ciò nonostante offrono più stabilità di chiunque altro e si aspettano ovviamente lo stesso dal partner. Stare con loro equivale quindi ad intraprendere un viaggio tranquillo verso una meta comune e già concordata.

