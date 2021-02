Fate attenzione ad alcuni errori quando lavi il bucato in lavatrice se desideri avere dei capi perfetti a lungo.

E’ importante prestare la giusta attenzione al lavaggio del bucato in particolar modo quando si lava in lavatrice. Potrebbe accadere che quando si va di fretta e viene a mancare il tempo, si commettono degli errori irrimediabili che vi fa ritrovare maglioni di lana infeltriti, macchie sui capi e non solo capi troppo stropicciati.

Quindi è opportuno prestare attenzione quando si decide di lavare il bucato in lavatrice, esistono delle regole ben precise da seguire. La buona detersione è la priorità ma anche assicurarsi che il lavaggio o detergenti possano rimuovere gran parte di germi e batteri. Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo consiglio su come lavare correttamente il bucato in lavatrice per evitare errori.

Gli errori più comuni da evitare quando lavi il bucato in lavatrice

E’ capitato a tutte di tirare fuori i capi dalla lavatrice dopo il lavaggio e non essere per nulla soddisfatte del risultato. Possono commettersi non solo durante la fase di lavaggio ma anche prima, quindi scopriamo i possibili errori da evitare.

1-Non selezionare i capi: è il primo step non si può mettere in lavatrice capi di colore diverso ma anche tessuti diversi. Se avete dell’intimo o capi in pizzo o con decorazioni anche se sono bianchi non potete inserirli nello stesso lavaggio delle asciugamani bianche o lenzuola che richiedono un lavaggio a temperature elevate e maggior numero di giri. Ecco come lavare i capi intimi senza nessun problema. In questo modo rischiate di rovinare i capi più delicati. Ma anche separare i capi in base ai colori per evitare spiacevole sorprese. E’ un dato certo che i capi scuri non si possono lavare con acqua calda perché potrebbero scolorirsi.

2-Non essere a conoscenza dei diversi programmi della lavatrice: è importante conoscere le funzioni dell’elettrodomestico. La lavatrice dispone di tantissimi programmi e opzioni, soprattutto quelle di ultime generazioni. Alcuni modelli hanno come opzione il ciclo “Sanitary”, che mantiene la temperatura dell’acqua a 80° per 10 minuti. Solo in questo modo si riuscirà a ridurre la carica batterica presente.

3-Non leggere attentamente le etichette dei capi: l’etichetta si potrebbe definire la carta d’identità del capo. Ci sono tute le informazioni inerenti alla temperatura e il modo di lavaggio, se a mano o in lavatrice ed infine se si può o meno mettere in asciugatrice. Sono informazioni importanti perchè se per errore impostate una temperatura troppo alta rischia di infeltrire o scolorire i tessuti scuri o di lana, rendendo i capi antiestetici. Scopri come lavare correttamente i maglioni di lana.

-Mettere troppo detersivo e non adatto: spesso si pensa che mettere troppo detersivo in vaschetta garantisca un migliore lavaggio ma non è così. Non solo si inquina l’ambiente, ma si rischia di rovinare e mettere a dura prova la funzionalità dell’elettrodomestico. Quindi seguite sempre le indicazioni riportate sulla confezione. Inoltre in commercio esistono diversi detersivi per bucato, quindi scegliete quelli con formulazioni naturali e adatti al tipo di tessuto da lavare.

-Non pretrattare: non sempre è necessario fare il prelavaggio dei capi perchè non solo si consuma maggiore energia elettrica ma a lungo andare può rovinare i tessuti. Prima di mettere i capi in lavatrice, osservate se sono presenti delle macchie, se si pretrattate a mano, ecco come farlo in modo semplice e veloce.

Consigli

Ricordate dopo aver seguito i nostri consigli sugli errori da evitare quando si lava il bucato, non dimenticate i capi nel cestello della lavatrice. Un errore comune di molte persone, il bucato va steso subito per evitare la proliferazione di germi e batteri che prediligono l’ambiente umido. Se non avete spazio o non potete stendere il bucato all’esterno per regole condominiali, seguire i nostri consigli su come stendere il bucato per farlo asciugare velocemente!

Non dimenticate mai di pulire la lavatrice è indispensabile per garantire un lavaggio perfetto e senza spiacevoli sorprese.