Gli animali provano emozioni simili a quelle umane? Quali?

Gli animali non sono poi così tanto diversi da noi, nel loro regno c’è chi prova gioia e gratitudine, chi sa cos’è l’altruismo e chi conosce il senso degli affari.

L’incredibile scoperta della similitudine del pensiero e delle emozioni degli animali e a quelle provate dall’uomo fa riflettere. Spesso pensiamo che siamo diversi al punto da non poterci comprendere, eppure alcuni studi hanno dimostrato il contrario e che gli animali sono molto più simili a noi di quanto immaginiamo. Scopri quali animali provano emozioni simile alle nostre.

Animali e essere umani provano delle emozioni comuni?

Gli animali, anche i più selvaggi, provano empatia e sono dotati di coscienza proprio come noi esseri umani? e quali in particolare?

Alcuni studi hanno dimostrato che gli animali sono perfettamente in grado di provare le stesse emozioni primarie degli esseri umani. Lo scrittore ambientalista Carl Safina, noto per studi e ricerche pluripremiate che hanno rivelato aspetti molto interessati sul comportamento animale, ha stilato una classifica delle emozioni condivise tra uomini e animali.

Dopo aver trascorso del tempo ad analizzare il comportamento degli elefanti in Kenya, i lupi nel Parco di Yellowstone, i delfini in Florida e le orche nel Pacifico ha raccolto le sue conclusioni in un libro: “How Animals Think and Feel”.

Le teorie argomentate nel suo libro sono meravigliose e aprono uno scenario inimmaginabile. Non penserete mai più a questi animali come avete fatto fino ad ora, li guarderete con occhi diversi e li vedrete sotto la luce dell’immensità delle emozioni che sono in grado di provare.

Secondo il libro di Carl Safina, gli animali hanno una vita emotiva.

Ecco alcuni estratti:

Gli elefanti provano gioia e gratitudine del lutto

Secondo le parole dell’autore: “Se uno di loro è malato, vegliano su di lui, se muore, sono addolorati. Sanno cos’è il dolore e lo sentono allo stesso modo in cui lo sente un umano ”.

I lupi conoscono l’altruismo

Un altro piccolo estratto del libro rivela un aspetto altruistico del lupo in veste di giocherellone, che si occupa dei cuccioli del branco con dolcezza:

“Vi racconterò di un lupo, questo lupo si chiamava ’21’ e faceva parte della prima cucciolata di Cuccioli nati a Yellowstone, negli Stati Uniti, in quasi 70 anni da quando questi animali furono reintrodotti lì. Da adulto divenne capobranco. Era gentile con i più piccoli, giocava con loro, fingeva persino di perdere per farli vincere ”.

Lo stesso lupo come continua il racconto dell’autore era: “Regolarmente vittorioso nei combattimenti contro avversari di altri clan, ma non li uccideva mai, risparmiava loro la vita”

Rick Mc Intyre, un guardiano del parco di Yellowstone, ha rilasciato una sua propria considerazione su 21ed ha dichiarato che osservando il comportamento di questo lupo ha avuto l’impressione che 21 sapesse di essere altruista e che fosse un essere magnanimo.

I delfini hanno il senso degli affari:

Questo è un altro fatto curioso raccontato nel medesimo libro: “I delfini dell’Istituto per gli studi sui mammiferi marini del Mississippi hanno imparato a partecipare alla pulizia del loro stagno scambiando i rifiuti che vi si trovano per i pesci, in particolare barattavano i pezzi di cartone o di carta portati dal vento e da loro raccolti”, testimonia lo scrittore.

Le orche sono telepatiche

Le orche sono animali in grado di leggere la mente. Molti addestratori e ricercatori condividono questo pensiero. Carl Safina, dopo averle osservate a lungo ha affermato che: “Usano regolarmente ricevitori radio per ascoltare musica e conversazioni trasmesse da noi umani. È una sorta di telepatia tecnologica. Il loro cervello è molto più complesso delle nostre radio e dei nostri computer. Le orche hanno sviluppato, nel tempo, la capacità di rilevare le onde cerebrali che veicolano i nostri bisogni e sentimenti ”.

Quanta meraviglia. Il libro è stato tradotto e se ti interessa leggere la versione in italiano la puoi acquistare su Amazon, Il titolo del libro è Al di la delle parole, che cosa pensano e provano gli animali.