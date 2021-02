Aka7Seven e Martina di nuovo vicini ad Amici 2021 dopo la rottura: il gesto d’amore del cantante simile a quello di Enrico Nigiotti.

Amici 2021 è ufficialmente l’edizione delle coppie. La prima a formarsi è quella di Aka7Seven e Martina. Il cantante e la ballerina sono stati i primi ad avvicinarsi e il loro rapporto procede tra alti e bassi. Aka7Seven non ha mai nascosto di provare un forte sentimento nei confronti di Martina la quale, dopo aver preso le distanze, è tornata sui suoi passia riavvicinandosi.

Aka7Seven, inoltre, si è lasciato andare ad un importante gesto d’amore nei confronti di Martina. Un gesto che ai fans storici di Amici ha ricordato quello che fece Enrico Nigiotti per Elena D’Amario durante l’edizione che fu poi vinta da Emma Marrone.

Aka7Seven e Martina, dopo la rottura il ritorno di fiamma: poi il grande gesto d’amore ad Amici 2021ù

Dopo aver preso le distanze da Aka7Seven per Raffaele, Martina ha regalato un colpo di scena. Raffaele, tenendo alla sua amiciza con Luca, vero nome di Aka7Seven, ha rifiutato le avances di Martina che si è riavvicinata al cantante. Aka7Seven si è così poi sfogato sull’atteggiamento di Raffaele:

“Era palese che stesse flirtando con Martina. Mi ha preso per il c**o. Raffaele non si deve più avvicinare. Deve tenere il distanziamento non sociale, ma globale. Quando lo guardo vedo rabbia. Mi passerà, ma non si deve più avvicinare, mi ha proprio mancato di rispetto”.

Negli scorsi giorni, temendo di poter perdere Martina di fronte alla richiesta di Alessandra Celentano di far entrare nella scuola Serena, un’aspirante allieva che ha poi conquistato il banco, si era proposto di affrontare personalmente la sfida con Serena. Un gesto che ai fans storici di Amici hanno ricordato il gesto che Enrico Nigiotti fece durante il serale dell’edizione di Amici a cui partecipò. All’epoca, Enrico rinunciò al suo posto per salvare Elena D’Amario che ha recentemente rivisto proprio nella scuola di Amici.

Il gesto di Aka7Seven non è servito perchè Anna Pettinelli non ha accettato la sua proposta e Serena ha conquistato d’ufficio il banco senza sostenere una sfida.