Anticipazioni Uomini e Donne oggi: torna Veronica, è scontro con Armando

Uomini e Donne anticipazioni 12 febbraio: in studio ritorna la dama Veronica Ursida per un accesso confronto con Armando Incarnato, che l’ha tirata più volte in ballo durante le scorse puntate andate in onda su canale 5.

Uomini e Donne è pronto a tornare in onda sul piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento di questa settimana, che non è stata di certo deludente, visto che ha servito al pubblico del piccolo schermo un colpo di scena dietro l’altro.

Basti pensare che nel giro di pochi giorni è andata in onda la scelta di Davide Donadei, la presentazione dei due nuovi tronisti e Gemma Galgani scandalizzata dalla foto inviatole da Maurizio e questa puntata non sarà di certo da meno. Il motivo?

Negli studi Elios, dopo averci provato e riprovato a tornare nel parterre, come rivelato da Maria De Filippi stessa in puntata, torna Veronica Ursida! La dama però scenderà i famosi scalini non nella speranza di trovare l’amore della sua vita, quella parte sembra ormai essere superata visto che la redazione avrebbe glissato ogni volta le sue richieste, ma per avere un confronto con Armando Incarnato. Il cavaliere, infatti, durante il corso di queste settimane l’ha più volta nominata e non di certo tessendone le lodi, ma accusando lei ed Aurora Tropea di essere le talpe del programma.

La puntata di Uomini e Donne oggi sembra davvero da non perdere ed ecco il motivo per cui alle 14:45 bisogna essere sintonizzati su canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni 12 febbraio: faccia a faccia tra Veronica e Armando

Veronica Ursida è pronta a fare il suo ritorno all’interno del programma per difendere la sua persona e probabilmente anche la sua amica Aurora Tropea, che ha scelto di abbandonare il programma dopo le forti accuse fatte da Giancarlo. Quest’ultimo infatti ha prima accusato le due dame di aver creato un contatto fake con cui insultavano sua figlia e dopo ha dichiarato di essere in possesso di alcuni video intimi di Aurora, quando in realtà erano delle semplici clip che lei aveva anche postato sul suo profilo Instagram.

Veronica però sembra essere più decisa che mai a fare i conti con Armando Incarnato, che durante il corso delle puntate l’ha più volta accusata di prendere in giro il programma non solo quando faceva parte anche lei del parterre, insinuando che avesse qualcun altro al di fuori che l’aspettasse o di essersi messa d’accordo con Giovanni Longobardi, il cavaliere con cui ha abbandonato il programma per poi interrompere dopo non molto tempo la sua storia, ma anche dopo in quanto contatterebbe le varie pagine social per dare loro le anticipazioni.

Per questo motivo oggi andrà in onda l’atteso faccia a faccia tra Armando e Veronica, sperando che questo capitolo possa chiudersi una volta e per tutte.

Lo sfogo di Gemma, una nuova dama per Maurizio e l’entrata in studio dei nuovi tronisti: ecco cos’è successo nella puntata di oggi, guardate qui 😎 #UominieDonne https://t.co/YyvxGD5Ri6 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 11, 2021

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sperare in una degna conclusione di questa settimana televisiva.