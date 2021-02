Saint Valentine’s Cake: il dolce ‘fit’ da dividere con chi si ama!

San Valentino è alle porte e così abbiamo deciso di regalarvi una Saint Valentine’s Cake bellissima e anche buonissima, preparata con ingredienti sani e leggeri!

Il giorno di San Valentino è un evento importante per tutti gli innamorati che si scambiano tenerezze e dei piccoli doni, soprattutto dolci, per ricordarsi i sentimenti che li legano. Una cena per due, qualche cioccolatino, un libro o anche soltanto una bella lettera riempiranno il cuore della persona amata, ma la cena non può non essere coronata da un romantico dolcetto!

Scopriamo come preparare una Saint Valentine’s Cake davvero speciale, realizzata con ingredienti sani e perfetta anche per gli innamorati tutti dieta e palestra!

Saint Valentine’s Cake: gli ingredienti e la ricetta passo dopo passo

La Saint Valentine’s Cake nasce dalla maestria e dalla creatività della food blogger candy_healthy e sarà piacevole per il palato, per il cuore e meravigliosamente romantica!

La blogger presenta il suo capolavoro in modo davvero speciale:

“Cos’è davvero l’amore?’

Quando pensiamo all’amore, pensiamo alla persona verso la quale proviamo questo sentimento e le belle emozioni che ci regala. Se proviamo però a descriverlo abbiamo qualche difficoltà, perché non è per niente semplice rinchiudere in poche parole qualcosa di così grande”

“Amore non è un semplice ‘Ti amo’

ma guardarsi negli occhi senza smettere mai di farlo”

Scopriamo gli ingredienti ed il procedimento per preparare questa golosissima Saint Valentine’s Cake!

Gli ingredienti

40 grammi di farina d’avena aromatizzata o neutra

10 grammi di farina di cocco

5 grammi di cacao amaro

120 ml. di albumi

100 grammi di yogurt greco

2 grammi di lievito

125 grammi di yogurt magro con un cucchiaio di crema al cioccolato bianco

per decorare fragole, lamponi e cuoricini

Il procedimento

In una terrina montare l’albume d’uovo a neve. Quando sarà completamente montato aggiungere la farina, il lievito, la farina di cocco ed il cacao amaro. A questo punto si potrà aggiungere anche lo yogurt e miscelare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Dopo aver unto una padellina da 10 centimetri di diametro con olio di cocco, si verserà il composto e si cuocerà a fiamma molto bassa per 15 minuti, avendo cura di chiudere la padellina con un coperchio.

Quando si potrà vedere la superficie piuttosto rappresa, si potrà girare il pancake e cuocerlo altri 5 minuti sull’altro lato. A cottura terminata, si potrà dividere, farcire e decorare seguendo la propria fantasia!

RICETTA VELOCE E SEMPLICE DA PREPARARE!

