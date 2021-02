By

La bella stagione è in arrivo e la nostra epidermide dovrà rifiorire sotto i raggi del sole. I consigli per preparare la pelle per la primavera.

Le piogge presto ci saluteranno e i raggi del sole torneranno a scaldare le nostre giornate. Anche la nostra pelle dovrà rifiorire con la primavera e per questo si dovranno intensificare le operazioni di skincare mirando a preparare la pelle a diventare dorata e sempre protetta ed idratata.

Scopriamo tutti i consigli di cura e bellezza per preparare la pelle del viso e del corpo alla primavera!

Come preparare la pelle del viso alla primavera

Nel nostro cuore, tutti pregustiamo l’arrivo della bella stagione quando potremo vestirci fresche e leggere, mettere via cappotti e sciarpe del grigio inverno e splendere come i fiori. La nostra pelle dovrà essere preparata ad apparire al meglio e ad essere sempre protetta dai raggi del sole che diventeranno più intensi.

La protezione e l’idratazione non dovranno mai mancare, ma per eliminare l’inverno anche dalla nostra pelle, potremo cambiare la nostra cura della pelle quotidiana e settimanale con piccoli accorgimenti e con qualche prodotto specifico.

Esfoliare la pelle

La pelle del viso dovrà essere esfoliata per poter eliminare tutte le cellule morte, essere più recettiva nei confronti dei trattamenti e sicuramente più luminosa. Basterà applicare sul viso uno scrub delicato, potrete prepararlo anche in casa con una semplice ricetta. Dopo aver massaggiato per circa due minuti il prodotto, si potrà risciacquare il viso con acqua tiepida. Lo scrub andrà fatto una volta a settimana.

Idratare la pelle

La pelle dovrà essere particolarmente idratata. L’idratazione partirà dall’interno con una sana alimentazione ricca di frutta e verdura e con l’assunzione della giusta quantità di acqua giornaliera.

Per idratare la pelle dall’esterno, via libera a creme e lozioni fresche e leggere, sieri e idrolati di fiori o tonici dalla formulazione ricca.

Depilazione

Importantissimo sarà eliminare i peli superflui con cura e nello specifico evitando lozioni chimiche che potrebbero a contatto con i raggi del sole macchiare la pelle. La ceretta fatta da un professionista, sarà sempre la scelta migliore.

Protezione

La crema con fattore di protezione solare andrebbe applicata tutto l’anno, ma mentre nei mesi freddi si poteva applicare un fattore 30, nella bella stagione, se si vorrà prevenire l’invecchiamento cutaneo precoce e l’arrivo delle macchie, si dovrà applicare una crema con fattore di protezione 50.

Come preparare la pelle del corpo alla primavera

Anche la pelle del corpo dovrà essere preparata alla bella stagione, questo perché il vestiario si alleggerirà e i raggi del sole la scalderanno.

Esfoliazione

La pelle dovrà essere esfoliata come quella del viso e lo si potrà fare utilizzando uno scrub per il corpo da massaggiare sotto la doccia almeno una volta alla settimana.

Idratazione

La pelle potrà essere idratata ogni giorno con una crema corpo o con un olio vegetale da applicare dopo la doccia sulla pelle ancora bagnata.

Depilazione

La depilazione sarà uno step fondamentale per arrivare all’estate senza peli incarniti e con la pelle macchiata. Se durante l’inverno ci si è arrangiate sotto la doccia con rasoi e creme depilatorie, recarsi presso un estetista professionale sarà la scelta giusta. Si potrà fare la ceretta e arrivare all’estate con una pelle liscia e vellutata.

Protezione

Anche la pelle del corpo dovrà essere trattata con una crema con fattore di protezione solare alto che contribuirà a mantenerla giovane e a salvaguardarne la salute oltre che la bellezza.