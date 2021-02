Nuova sfida per Michelle Obama: insegnare ai più piccoli un’alimentazione corretta ed equilibrata. Come? Con una serie tv su Netflix. Tutti i dettagli

E’ una delle donne più amate d’America, sempre pronta a gettarsi a capofitto in nuovi progetti. Stiamo parlando dell’ex first lady Michelle Obama. E’ stata al fianco del marito Barack durante i dieci anni alla Casa Bianca, supportandolo con preziosi consigli. “Michelle è sempre stata migliore di me”. Queste le parole dell’ex presidente degli Stati Uniti parlando della moglie, durante l’intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Michelle è una donna forte. Ha dovuto fare i conti con la depressione e con critiche spesso gratuite quando era first lady. La sua vita però sembra un film: dall’infanzia agli studi fino ad arrivare all’incontro con Barack Obama, al loro matrimonio e all’esperienza alla White House. Michelle ha lasciato un segno molto forte nella politica americana. In molti l’avrebbero voluta come vicepresidente. Ma l’ex first lady si è distinta anche per il suo impegno nel sociale.

Da first lady ha coltivato un orto biologico nei giardini della dimora presidenziale. Mangiare sano è uno dei tempi a lei più cari. In America l’obesità (anche infantile) è un problema serio. Ne ha parlato tante volte, anche in meeting globali. Ora Michelle sbarca su Netflix, con una serie tv, per educare i più piccoli ad alimentarsi in modo corretto. Scopriamo insieme i dettagli.

Michelle Obama su Netflix. ‘Paladina’ del mangiare sano

Il 16 marzo arriva su Netflix “Waffles + Mochi”, la serie prodotta da Higher Ground, che è la casa di produzione di Michelle e Barack Obama. La protagonista è proprio lei, Michelle, che sarà impegnata in un viaggio che insegnerà ai più piccoli tutti i trucchi e i segreti per un’alimentazione corretta ed equilibrata.

La serie è composta da 10 episodi nel corso dei quali i bambini potranno conoscere nuove culture culinarie in modo semplice e divertente. “Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo divertente, commovente e semplicemente magico show, e non lo dico solo per via del carrello della spesa volante”. Queste le parole della signora Obama per descrivere l’entusiasmante avventura che l’attende. A dare notizia della nuova serie tv è proprio lei, pubblicando un video sui social.

Here’s the trailer for #WafflesAndMochi! I hope you’ll join us on @Netflix on March 16 to meet all my new friends and get inspired to start your own kitchen adventures with your family. pic.twitter.com/vRJZTA8WAN — Michelle Obama (@MichelleObama) February 11, 2021

Michelle si prepara quindi a sbarcare nella “Terra dei Surgelati” dove troverà i piccoli Waffles e Mochi, che sognano di diventare chef. Il loro problema, però, è che tutto quello che cucinano diventa ghiaccio. Ma le cose cambiano quando vengono assunti come dipendenti in un “magico” e stravagante supermercato, con tanto di carrello della spesa volante!

Per i due apprendisti cuochi sarà fondamentale l’incontro con la proprietaria dell’esercizio commerciale, interpretata da Michelle. Grazie a lei scopriranno infatti un nuovo stile alimentare, per nutrirsi bene restando in forma.