Come liberarsi dalla dipendenza da zuccheri in 5 mosse e dimagrire

Gli zuccheri possono diventare una vera e propria dipendenza: ecco come possiamo liberarci di essi in 5 mosse.

Gli zuccheri possono dare un vera e propria dipendenza. Se dopo mangiato o durante la giornata avverti costantemente la voglia di cibi dolci è opportuno valutare come riuscire a liberarsi da questa schiavitù.

Gli zuccheri, infatti, oltre a farci ingrassare possono essere anche dannosi per la salute se consumati in grandi quantità. Non considerando che rallentano il nostro metabolismo.

E il problema non è la fetta di torta una tantum, o un gelato ogni tanto, ma il bisogno giornaliero di introdurre qualcosa di zuccherato. Vediamo come liberarsi dalla dipendenza da zuccheri in 5 mosse.

Ecco le 5 mosse per liberarsi dalla dipendenza da zuccheri e dimagrire

Dolci, caramelle, bibite, se senti il bisogno costante di assumere questi cibi ogni giorno devi provare a liberarti di questa dipendenza.

Questi alimenti presenti ovunque nella nostra vita creano una forma di dipendenza e una forte necessità di assumerli, che è principalmente dovuta a una causa psico-emotiva.

Già vi avevamo parlato di come gli zuccheri possano modificare il comportamento dei bambini, ma non solo di essi.

Se nel corso della giornata ti sei reso conto di cercare di frequente i dolci è tuo compito cercare di liberarti da questa dipendenza, sia per dimagrire se ne hai la necessità, sia per migliorare te stesso in termini di salute. Troppo zucchero infatti non è salutare per l’organismo.

Ciò significa che non potrai mai più mangiare gli zuccheri ma in questo modo potrai toglierti questo desiderio di assumere costantemente qualcosa di dolce.

Per affrontare questa problematica puoi agire secondo queste 5 mosse.

1) Capire quando aumenta la voglia di assumere zucchero. Ad esempio quando sei stanco? Quando sei arrabbiato? Quando sei nervoso? Sono le situazioni su cui dobbiamo lavorare. Per disinnescare la voglia di zuccheri dobbiamo lavorare a monte e quindi regolare il nostro umore, cercare di non arrivare esausti ed evitare tutto quello che ci provoca questi stati d’animo nocivi. Lo zucchero non risolve il nostro problema.

2) Lavorare sulle dosi. Eliminarlo di colpo e in toto può non portare a dei risultati soddisfacenti, anzi, può generare solo un effetto opposto. Riduciamolo quindi in maniera graduale.

3) Non arrivare ad avere crisi di fame. Mangiare con regolarità è fondamentale perché se hai una crisi di fame cadi inevitabilmente nella trappola dello zucchero.

4) Utilizza zuccheri naturali. Ad esempio la frutta, la frutta secca, e tutte quelle forme di zuccheri più naturali sono una via giusta per evitare quelli più industriali e dannosi per l’organismo.

5) Abbina un’attività motoria. Se vuoi concederti una pausa dolce e zuccherata almeno pratica attività sportiva. Gli zuccheri assunti a cavallo di un’attività fisica creano meno danni al metabolismo e abbinando due abitudini, una negativa e una positiva, causeremo meno problemi al nostro organismo piuttosto che se consumiamo gli zuccheri ad esempio la sera dopo cena davanti alla tv. Il momento peggiore per poi smaltirli.

Questi sono i consigli del dottor Filippo Ongaro di cui potrete vedere il video qui sotto.