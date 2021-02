Per molte di noi è il capo d’abbigliamento per antonomasia. Ve ne abbiamo parlato più volte ma oggi vediamo i migliori modelli di famosi marchi low cost ulteriormente scontati. Ecco quali scegliere.

Tutte amano i jeans e non se ne hanno mai abbastanza. Quali comprare a prezzi stracciati evitando fregature ma anzi guadagnandoci un po’? Quattro modelli must have di marchi low cost perfetti anche in primavera.

Quattro jeans da non farsi sfuggire con i saldi

Il primo modello di jeans proposto è di uno dei brand della multinazionale spagnola Inditex. Si tratta di un capo Bershka composto al 50% da cotone organico, realizzato quindi con tecniche che aiutano a proteggere la biodiversità. Oltre al colore primaverile, il bello è che si ottengono due modelli al prezzo di uno. Le cerniere sono sapientemente nascoste ma è facilmente intuibile dove siano. Basterà staccarli dal resto per avere un pantaloncino comodo ed estivo. Da 49,99 euro è disponibile a 12,99 euro e le taglie disponibili sono poche, meglio affrettarsi!

Nella foto sopra c’è uno tra i jeans più amati – e non solo dalle adolescenti – di H&M. Cinque tasche, il denim lavato ed elasticizzato a vita alta è stretto sulle gambe e sulla caviglia è tagliato a vivo. Cool e sensuale con un tocco rock. Costa solo 23,99 euro perché scontato del 40%. Di seguito, un’idea di Mango ad un solo euro in più rispetto al modello precedente. Baggy, in cotone, con pinces e passanti, ha la cintura staccabile e garantisce un’ottima vestibilità. Anche in questo caso il prodotto è stato creato attraverso processi sostenibile per ridurre l’impatto ambientale.

L’ultima idea per oggi è di Stradivarius. L’effetto è volutamente slavato, l’orlo è a campana e le finiture sono senza cucitura. Il prezzo è più basso del 50% e si trova cos’ a 9,99 euro. Un jeans nero serve sempre e per così poco è un peccato non prenderlo.

Sono molti i modelli di jeans scontati che si trovano nel web in questo periodo. Per scegliere i migliori bisogna ricordarsi di puntare su marchi che già si conoscono e su collezioni non troppo eccentriche così che non siano legate ad un periodo specifico. In ogni caso, investire meno di trenta euro (dopo averli provati) per un paio di jeans è sempre un’ottima idea.

Silvia Zanchi