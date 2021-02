Ilaria, sorella di Samantha De Grenet:, pubblica una foto su Instagram e le dedica un dolce messaggio: “Ti guardo, ti ascolto, mi manchi”.

Ilaria, la sorella di Samantha De Grenet, pur sostenendo la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, ammette di sentire molto la sua mancanza. Con una foto di qualche tempo fa pubblicata su Instagram, Ilaria De Grenet dedica delle dolcissime parole alla sorella Samantha che, nella casa di Cinecittà, ha legato in modo particolare con Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.

Un rapporto speciale quello tra le sorelle De Grenet che, tuttavia, in passato, ha attraversato una piccola crisi. Per sette mesi, infatti, pare che Ilaria e Samantha De Grenet non si siano parlate.

Ilaria, sorella Samantha De Grenet: la dedica speciale sui social

“Di due sorelle, ce n’è sempre una che osserva e l’altra che danza.

(Louise Glück).Ti guardo, ti ascolto, cerco di capire come tu stia, faccio supposizioni, mi preoccupo e poi sorrido…E’ solo un ballo … Manchi“, ha scritto Ilaria De Grenet che sta seguendo l’avventura di Samantha attraverso la tv esattamente come il cognato Luca Barbato e il nipote Brando.



In un’intervista rilasciata a gennaio dello scorso anno a Vieni da me, la trasmissione di Raiuno che conduceva Caterina Balivo, le sorelle De Grenet avevano parlato del loro rapporto.

«Ilaria è molto più elegante e aristocratica di me, io sono più vicina al popolo. Io e mia sorella abbiamo due caratteri molto forte, abbiamo delle visioni molto diverse: non dico che la mia sia giusta e la sua sia sbagliata, per carità, ma a volte bisogna mettersi nella pelle dell’altra. Diciamo che non ci siamo comprese, non ci siamo capite e ci siamo allontanate», aveva raccontato Samantha.

«Hanno avuto tutti il divieto di mettersi in mezzo, siamo grandi e dobbiamo gestirci le nostre cose: non ci siamo parlate per sette mesi», aveva raccontato ancora la De Grenet. Una piccola crisi che ha unito ancora di più Ilaria e Samantha che oggi sono più che mai unite e complici.