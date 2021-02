Antonella Clerici, intervistata da Il Fatto Quotidiano, sembrerebbe aver lanciato una frecciata a Barbara d’Urso sulla sua scelta di aver dato spazio a determinati personaggi. Senza nemmeno risparmiare il GF Vip.

Antonella Clerici, dopo un periodo trascorso in panchina, è tornata sul piccolo schermo degli italiani, collezionando una serie di successi non indifferenti. Basti pensare, infatti, che la conduttrice è stata l’unica a portare al successo il talent The Voice, che negli scorsi anni non è mai riuscito a catturare l’attenzione del pubblico, ed ora alla conduzione di E’ sempre mezzogiorno è tornata a ridare alla Rai lo spazio mattutino preferito dai telespettatori.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, la conduttrice si è lasciata andare in merito ad alcune riflessioni in merito a quello che attualmente va in onda ed alcuni programmi, com’è giusto che sia tra l’altro, non rispecchiano propriamente il suo gusto. Tra una riflessione e l’altra, Antonella sembrerebbe aver lanciato una frecciatina a Barbara d’Urso, che di recente è stata protagonista di un gossip che l’ha infastidita abbastanza. Per quale motivo?

Antonella non riesce a spiegarsi come si riesca a dare spazio a determinati personaggi, come Angela Chianello, possano avere spazio sul piccolo schermo, trasmettendo messaggi sbagliatissimi al giovane pubblico che li segue e chi tra tutti le ha dato spazio, rendendola un personaggio popolare? Barbara.

“Basta fare qualche sparata su Twitter e si diventa personaggi per qualche giorno con tanto di intervista” ha esordito la Clerici. “Mi ricordo, ad esempio, de la Signora di ‘Non c’è ne Covidii’, ma si può mai dare spazio ad una cosa del genere?“ si è chiesta la conduttrice. “Tu così educhi i giovani a fare certe cose soltanto per avere qualche follower in più” ha osservato. “Si dovrebbe premiare la competenza“ aggiunto, rivelando poi cosa ne pensa del Grande Fratello Vip.

Antonella Clerici boccia il Grande Fratello Vip: “E’ mortificante”

Antonella Clerici, oltre a non apprezzare determinati personaggi considerati trash, ha rivelato la sua opinione anche sul GF Vip, non andandoci affatto leggera e giudicandolo come un tipo di televisione mortificante, composta da alcuni personaggi che farebbero di tutto per 10 minuti di popolarità.

“Non è il mio genere di televisione, ritengo sia mortificante” ha chiarito Antonella. “Nella casa ci sono alcune persone che onestamente non so chi siano, mi chiedo ma perché stanno lì? Non hanno niente da dire, c’è il nulla cosmico“ ha proseguito. “E’ un tipo di televisione che non giudico perché alcune situazioni possono rivelarsi anche divertenti, ma quando diventano diseducative si giunge poi alla deriva e non mi piace”.

“E’ un tipo di televisione che non riuscirei a fare. Io direi anche basta oppure che si faccia con persone, anche sconosciute, che abbiano un mondo da raccontare. Il nulla onestamente non mi piace e ci sono persone che per un po’ di notorietà farebbero davvero di tutto e non credo sia giusto” ha concluso Antonella Clerici contro il GF Vip, tra l’altro Alfonso Signorini per la diretta di questa sera è riuscito a fare il colpaccio. “Dobbiamo far vedere quelle che sono le competenze” ha aggiunto.

“In televisione deve esserci cultura, bisogna saper coniugare i verbi e non mi piace perché dopo il reality si puntano a fare le serate, ma poi quanto riescono a durare?” ha chiesto in maniera retorica, sollevando qualcosa che effettivamente esiste. Basta considerare anche che numerosi personaggi, una volta usciti dai reality, sono caduti in depressione perché il pubblico si era dimenticato di loro o perso totalmente ogni interesse.

Che venerdì sarebbe… senza VIPPONI! Pronti ad una nuova puntata di #GFVIP su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play? pic.twitter.com/Q1VtPvRffk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Antonella Clerici non si è di certo risparmiata, ma il pubblico del piccolo schermo e della rete la ama anche per questo: per la sua spiccata sincerità.