Test: scegli una maschera e scopri cosa vuoi nascondere al mondo

Anche tu indossi una maschera e desideri nascondere qualcosa al mondo? Spesso lo facciamo inconsciamente, il test è rivelatorio.

I motivi per cui indossiamo una maschera sono diversi e cambiano a seconda delle situazioni, oggi per esempio indosserai una maschera per festeggiare il carnevale! a proposito buon giovedì grasso.

Indossare una maschera è il modo più istintivo che abbiamo per renderci meno esposti al giudizio altrui oppure per nascondere qualcosa al mondo, consciamente o inconsciamente.

La maschera a volte è utile, ci aiuta ad affrontare la vita vivendola in maniera più distaccata altre volte la maschera è un’arma a doppio taglio, perché indossandola favoriamo una disconnessione interna impedendoci di conoscere meglio i nostri reali sentimenti e bisogni.

Scoprire qual é la maschera che indossiamo è importante perché solo avendo piena coscienza di quali esse siano potremmo gestirle correttamente.

Sei pronto per scoprire la tua maschera?

Test: dimmi che maschera scegli e ti dirò cosa nascondi agli altri

Il test di oggi ti aiuterà a scoprire cosa nascondi al mondo e perché. Anche se questo test ha lo scopo di divertirti e non fornisce una diagnosi medica, molti lo hanno trovato utile per intraprendere una introspezione personale e conoscere meglio se stessi.

Fare il test è davvero semplicissimo, dovrai scegliere la maschera che ti attira di più e poi leggere il profilo corrispondente.

Risposte del test:

Se hai scelto. ..

La maschera 1

Se hai scelto questa maschera sei una persona che tende a nascondere al mondo le sue idee. Le tieni per te perché temi il giudizio e l’incomprensione degli altri, inoltre tenendole nascoste eviterai che gli altri le usino contro di te e questo ti fa sentire sollevato. Ricorda che le tue idee sono l’espressione della tua essenza, non temere di essere come sei, accettati e se non lo faranno gli altri, pazienza. Ama te stesso e non nasconderti.

La maschera 2

Le persone che hanno scelto questa maschera cercano di nascondere al mondo alcuni aspetti della loro personalità. Sei una persona forte, distaccata, che non si dedica ai sentimentalismi, o almeno è quello che vuoi far trasparire di te. In realtà hai una natura molto estroversa e positiva. Perché nascondere questa natura? Le persone farebbero carte false per avere la tua stessa fortuna. Forse le tue esperienze passate hanno lasciato molte cicatrici sul tuo cuore e non intendi rischiare di doverlo ricucire nuovamente, ma ricorda che potresti precluderti la possibilità di essere davvero felice.

La maschera 3

Se hai scelto la maschera n. 3 quello che maggiormente cerchi di tenere nascosto è la tua idea sulle persone che ti circondano. Sei molto attento al comportamento degli altri e hai un grande intuito che ti permette di capire la personalità di chi fa parte della tua vita, ma spesso preferisci tenere le tue considerazioni per te, detesti spettegolare e giudicare, per questo preferisci non esporti e non offendere nessuno.

La maschera 4

Se questa maschera è la tua prescelta non ti piace condividere con il mondo sono le tue ossessioni. Ci sono delle cose nella tua vita che sono delle fissazioni: superstizioni, soldi, persone, cose o persino obiettivi, le tue fissazioni cambiano nel tempo ma quel che è certo è che nel momento in cui si manifestano diventano il perno della tua vita, finché non trovi qualcos’altro che ti fa lo stesso effetto.

Sei una persona molto possessiva e non vuoi darlo a vedere perchè certi comportamenti spesso vengono fraintesi.

La maschera 5

Hai scelto questa maschera perché una cosa in particolare tendi a tenere per te, il dolore. Non ti esterni, non ti confidi, non cerchi il conforto. Se qualcosa non va e ti fa soffrire tu la tieni per te, in caso di difficoltà testa alta e sorriso sulla bocca sono gli “accessori” ai quali non rinunci prima di uscire di casa. Hai un atteggiamento ottimista, credi fermamente che tutto è solo una questione di tempo, hai imparato che tutto passa, le difficoltà sono temporanee per cui ritieni che sia inutile esporti.

La maschera 6

Se hai scelto la maschera 6 quello che maggiormente tieni per te è dire in faccia ai diretti interessati quello che pensi di loro. Detesti le incomprensioni quindi anche se sei li li per spiattellare in faccia il tuo veleno… non lo fai, lo soffochi e ingoi il boccone amaro. Fai eccezione solo in caso di persone che ti conoscono bene e che sanno che quando ti esponi lo fai per il loro bene, anche se sei molto duro. Sei così anche in amore, la verità trapela solo quando sai che puoi fidarti totalmente dell’altra persona.

Ti è piaciuto questo test? Ne troverai tantissimi altri cliccando QUI.