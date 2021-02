Perché si usa dire pisello per indicare il membro maschile?

Sapevi che il membro maschile in Italia viene chiamato pisello fin dal Trecento? Il motivo non è così ovvio come credi.

Ti sei mai chiesto per quale motivo l’organo genitale maschile viene chiamato comunemente pisello?

l’uso del termine pisello per definire l’anatomia maschile, un termine che è in uso dal lontano Trecento, quando in latino si traduceva Pisellum. In realtà pisello non è l’unico sinonimo nel regno vegetale preso in prestito per evocare il membro maschile. Spesso si sente alludere ad esso usando termini quali banana o fava, cetriolo, zucchina.. in realtà il motivo in questi casi è molto intuitivo, la forma di questi vegetali, allungata ed arcuata, ricorda quella del membro, per questo, soprattutto in chiave ironica si prediligono questi termini.

Ma ci sono anche altri motivi, meno intuitivi che potrebbero spiegare questo fenomeno.

Perché definiamo pisello e patata il pene e la vagina?

Pensiamo per esempio al fatto che la sessualità e l’orto hanno un legame molto stretto. Se il pene viene chiamato pisello, la vagina viene chiamata patata, perché?

Ovviamente alla base di queste scelte c’è una palese somiglianza, e se sono stati scelti i prodotti dell’orto per fare similitudini è solo perché gli ortaggi sono da sempre stati più disponibili di carne e pesce sulla tavola dal passato ad oggi. Piselli e patate sono più popolari e familiari.

A questo aspetto ne va aggiunto un altro non secondario, in passato si parlava poco di sesso, è stato a lungo un argomento tabù, per parlarne si era soliti usare sinonimi, metafore ed eufemismi.

La frutta in particolar modo vanta una lunga tradizione iconografica. La mela e la banana sono altri due modi per definire il pene e la vagina e se sono stati associati al sesso è perché la frutta simbolicamente è l’espressione di dolcezza, fertilità e abbondanza.

Infine la sessualità ha molto in comune con il cibo. Il cibo è come il sesso un desiderio, un richiamo, un bisogno istintivo che coinvolge tutti i nostri sensi, così come l’atto sessuale che si alimenta attraverso fantasie visive, contatto, carezze e odore corporeo. Il sesso genera prole e la frutta e la verdura sono simbolo della vita che sboccia e cresce.