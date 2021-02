By

Scopri, grazie alle previsioni del nostro fidato oroscopo, che destino attende oggi ciascun segno dello zodiaco.

Sei pronta per dare anche oggi il meglio di te? Qualora ritenessi che qualche suggerimento extra potrebbe sempre tornare utile continua a leggere qui su CheDonna.it

Arrivano infatti le previsioni del nostro oroscopo per i dodici segni dello zodiaco: consigli, avvertimenti e tanto altro ancora, tutto da scoprire.

Buona lettura e… buona giornata!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

I risultati parlano per i primi tre segni dello zodiaco che, imboccata la retta via, sembrano decisi a non mollare più.

Oroscopo oggi Ariete

Hai mosso tutti i passi giusti e ora non devi far altro se non attendere i frutti che prima o poi arriveranno senza se e senza ma.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Per voi che non amate il cambiamento questi sono giorni difficili ma, trattandosi dell’inevitabile, dovrete trovare un modo per viverlo al meglio. Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Dove il confronto si fa acceso date il meglio di voi e i risultati confermano senza ombra di dubbio questa teoria.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Per i prossimi tre segni dello zodiaco oggi è il giorno in cui cambiare passo, pena una montagna di problemi da affrontare poi.

Oroscopo oggi Cancro

Qualcosa non vi convince, come un senso di malessere che cercate di ignorare ma rimane sempre lì: che ne dite di sentire il medico?

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

In coppia e nelle relazioni interpersonali in generale il malcontento si percepisce subito: sbrigatevi a cambiare registro.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Se credete in qualcosa vi battete senza risparmiarvi e oggi è il turno del vostro animo ambientalista

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

C’è chi è pronto per lo sprint finale della settimana e chi invece sogna solo il weekend: giovedì lungo per i prossimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Bilancia

Sul lavoro oggi dovrete sfoderare tutto il vostro fascino e allora non ci sarà interlocutore capace di resistervi

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Stanche, stanche e ancora più stanche: la tentazione di ricorrere domani a un giorno di ferie e iniziare prima il weekend si fa sentire

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

Nuovi arrivi in famiglia e tutti portatori di tanto amore e tanta felicità: che cosa potreste voler di più?

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Aria di novità oggi per gli ultimi tre segni dello zodiaco: per alcuni buone nuove per altri invece…

Oroscopo oggi Capricorno

Voglia di nuovi acquisti ma le finanze non sembrano proprio permettervelo: voi però saprete trovare la soluzione magica.

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

In famiglia gli equilibri si rompono e qualcuno potrebbe decidere di allontanarsi: non sarà facile ma dovrete accettarlo

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Per voi che amate stupire oggi sembra esser proprio la giornata giusta: allora, che cosa state aspettando?

Amore: 6

Lavoro: 9

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.