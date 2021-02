Come mantenere casa pulita e profumata: i consigli di Elena Tee

La blogger Elena Tee ci consiglia dei semplici trucchetti per mantenere sempre la casa pulita e profumata. Piccoli consigli tra donne che possono davvero rendere la vita più semplice.

La casa è un impegno a tempo pieno, soprattutto se la si vorrebbe sempre perfetta, pulita e profumata. Dato per assunto che le case perfette si trovano spesso soltanto sulle pagine patinate delle riviste di arredamento, esistono però delle abitudini e dei piccoli gesti quotidiani che potrebbero davvero permetterci di mantenere in casa un ambiente piacevole, ordinato e che emani una fragranza gradevole.

I consigli della blogger e youtuber Elena Tee saranno davvero preziosi. Molti magari li starete già mettendo in atto, ma tanti altri potrebbero davvero stupirvi per la loro efficacia e semplicità.

I trucchetti di Elena Tee per mantenere sempre una casa pulita e profumata

Avere una casa pulita e profumata è un piacere personale ma anche degli ospiti che potranno rilassarsi in un ambiente davvero confortevole. Ogni giorno ci si spende in pulizie, bucato, preparazione di manicaretti in cucina ma forse tralasciando forse una verità: in casa, come in altri ambiti, il particolare fa la differenza.

Così un deodorante dalla fragranza delicata, un lenzuolo fresco di bucato o una piantina messa su una mensola possono davvero essere piccole cose che creano un ambiente personale, piacevole e grazioso. Ma scopriamo quali segreti per mantenere la casa pulita e profumata, Elena Tee ha voluto condividere con tutti i suoi followers!

Stracci e spugne

Gli stracci e le spugne utilizzati per le pulizie di casa o delle stoviglie dovranno essere cambiati spesso e lavati e soprattutto asciugati con molta cura. Uno straccio umido infatti produrrà una carica batterica e formerà della muffa creando inevitabilmente cattivo odore in casa e sulle superfici ove viene utilizzato.

Lenzuola e pigiama

Le lenzuola e il pigiama andrebbero sempre cambiati una volta a settimana. E dopo averli lavati e stirati con cura riposti per essere riutilizzati. Lavare le lenzuola utilizzando l’ammorbidente le renderà anche piacevolmente profumate. Scopri come ordinare la biancheria nei cassetti in modo perfetto!

Far prendere aria alla casa

Gli ambienti di casa andrebbero arieggiati ogni mattina e questo sia in inverno che in estate. Sarà fondamentale per rinfrescare l’aria e pensare alla salute.

Taglieri per la cucina

Preferire taglieri di marmo a quelli di legno. Una statistica infatti ha dimostrato che quelli in legno tendono a sviluppare una carica batterica importante.

L’aspirapolvere

Passare l’aspirapolvere ogni giorno sui pavimenti di tutta la casa sarà fondamentale per mantenerla pulita. Lavare il pavimento della cucina tutti i giorni.

Lavare bagno e cucina

La cucina ed i sanitari del bagno vanno lavati ogni giorno con un prodotto specifico che abbia proprietà disinfettanti. Ecco la miscela straordinaria con cui pulire forno e fornelli!

Per scoprire tutti i segreti per mantenere la casa pulita e profumata di Elena Tee, guarda questo video davvero molto piacevole!

Avete scoperto tutti i trucchetti e le abitudini per mantenere una casa perfetta? Non vi resta che metterli in pratica!