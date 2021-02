La Granola, un ingrediente perfetto da aggiungere ad uno yogurt magro per una colazione gustosa e sana o per una pausa durante la giornata. Scopriamo come farla in casa.

La Granola, un ingrediente che da anni è entrato a gamba tesa nelle abitudini alimentari di moltissime persone, vuoi per il gusto e la golosità, vuoi per le prescrizioni di moltissimi nutrizionisti. Sono diverse le granole che si possono trovare in commercio, ma prepararla in casa ci regalerà senza dubbio moltissime soddisfazioni e la certezza di prepararla con ingredienti sani, gustosi e soprattutto senza aggiungere zucchero.

Scopriamo come preparare una buonissima e colorata granola homemade con frutta secca e dolcificata in modo naturale, seguendo una ricetta semplice, veloce e il cui risultato conquisterà il vostro palato al primo assaggio!

Come preparare la Granola Homemade: gli ingredienti e la ricetta passo dopo passo

La Granola può essere preparata in casa in modo semplice e veloce e a regalarci una ricetta davvero molto gustosa è la food blogger stella_cooking_traveller:

“Quanti come me amanti della granella ?! Purtroppo le granelle del supermercato sono piene di zuccheri aggiunti…e questo ci ferma un pó nell’acquisto…beh nessun problema! Basta farla a casa senza aggiungere zucchero, ma addolcendola con banane e miele ed ecco che è pronta per essere degustata senza sensi di colpa!

Vuoi una granella sana e gustosa da immergere in una bella tazza di latte oppure da immergere nel tuo yogurt preferito?

Segui la ricetta e vedrai che sarà davvero molto semplice realizzarla!”

Gli ingredienti

“-200 gr di fiocchi di avena

-150 gr di frutta secca

-3 cucchiai di miele

-50 gr di bacche di goji

-2 banane mature

-50 ml di olio di semi

-cannella”

Il procedimento

“Schiacciare la banana e aggiungere il miele e l’olio di semi e mescolare, aggiungere la cannella,i fiocchi di avena, la frutta secca tagliata a pezzettini e mescolare. Preriscaldare il forno a 150 gradi. Stendere il composto su una teglia rivestita di carta da forno. Infornare a 150 gradi per 40/45 minuti e di tanto in tanto sgranare come una forchetta”

TEMPO DI PREPARAZIONE 15 MINUTI- TEMPO DI COTTURA 40-45 MINUTI

Non vi resta che preparare questa ottima granola homemade e conservarla in un bel barattolo di vetro a chiusura ermetica. Siamo sicuri che dovrete prepararla di nuovo molto presto!