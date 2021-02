GF Vip: fan fa una pesante insinuazione su Matilde Brandi, lei replica così

GF Vip: un utente di Instagram ha fatto una pesante insinuazione nei confronti di Matilde Brandi, ma la showgirl ha messo tutti a tacere rispondendo così alla provocazione.

Matilde Brandi, dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo degli italiani, è tornata a far parlare di sé durante la quinta edizione del GF Vip. La sua avventura, rispetto ai vipponi che sono da 5 mesi rinchiusi all’interno della casa più spiata d’Italia, non è durata molto, ma non è passata di certo inosservata. Tant’è che la showgirl ha attirato su di sé numerose critiche da parte dei telespettatori che non sono mancati nel mostrare il loro mal contento sui social.

Nelle scorse ore, però, un hater ha fatto una pesante insinuazione nei confronti di Matilde Brandi, accusandola di giocare a fare la finta ragazzina piuttosto che la madre, visto che ha due gemelle. Un’accusa davvero molto grave ed è ingiustificata, che ha giudicato la Brandi non per l’atteggiamento assunto durante la sua esperienza al GF Vip, ma sul lato privato, quello da madre.

“Devo dire che sei davvero messa male a 60 anni. Invece di giocare a fare la ragazzina, pensa a fare la madre!“ ha tuonato l’hater, ma la risposta di Matilde non è di certo tardata ad arrivare, replicando per le rime su quanto insinuato su quella che è la sua sfera privata.

Matilde Brandi criticata dopo il GF Vip: il botta e risposta

Matilde Brandi è stata accusata dall’hater di giocare un po’ troppo, dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, a fare la ragazzina, togliendo tempo al suo ruolo di madre. Ma la showgirl, con giusta ragione, non se n’è stata di certo con le mani in mano ed ha subito replicato a chi si è permesso di giudicare il suo ruolo di madre.

“Prima di tutto, ho 50 anni e non 60” ha precisato la Brandi, che di recente ha raccontato il difficile periodo che sta vivendo ai microfoni di Verissimo. “Ma noto che avete sempre da ridire qualsiasi cosa io faccia” ha aggiunto.

“Quando ero all’interno della casa del Grande Fratello Vip mi avete sempre rimproverato di fare troppo la mamma, invece di mettermi in gioco come hanno fatto Stefania Orlando o Maria Teresa Ruta” ha proseguito. “Ora invece che ho deciso di mettermi in gioco e faccio cose insolite rispetto a quanto facevo prima, manco va bene” ha osservato. “Per questo tesoro mio, ti consiglio di goderti i tuoi anni e di non venire a rompere le scatole a me” ha concluso sperando di essere stata chiara.

Pronti per un nuovo venerdì da VIPPONI?🤩 #GFVIP vi aspetta domani, in prima serata, su #Canale5 e live su @MediasetPlay! pic.twitter.com/NgM311EZy9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 11, 2021

Matilde Brandi dopo il GF Vip è stata criticata dagli hater, ma lei ha prontamente provveduto a metterli subito a tacere, chiarendo come stanno le cose. La showgirl ha deciso di mettersi in gioco, sperimentando un nuovo lato di se stessa che prima era solita non assecondare.