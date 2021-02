Per copiare i look di Elena Santarelli non bisogna essere necessariamente ex modelle anche se, ovviamente, aiuterebbe. Il suo stile semplice e definito è alla portata di tutte. Scopriamolo insieme.



Sposata dal 2014 con l’ex calciatore, oggi opinionista e dirigente sportivo, Bernardo Corradi, ha due figli, rispettivamente di undici e quattro anni, Giacomo e Greta. Vediamo di seguito alcuni outfit della showgirl romana Elena Santarelli.

La bellezza inizia dalla salute fisica per Elena

La maglia fucsia a collo alto firmata Federica Tosi (brand italiano di richiamo internazionale) è disponibile su Farfetch – scontata del 40% – a 160 euro. I jeans skinny sono un must che abbiamo tutte nell’armadio e che vanno davvero con qualsiasi cosa. Anche in questo scatto quindi, Elena si dimostra una donna pratica che grazie al suo fisico asciutto fa bella figura con l’abbinamento tra i più semplici.

Nella foto sopra, la conduttrice televisiva punta tutto sugli accessori d’oro e dorati, lo smalto rosso carminio, poi, è un classico di questa stagione. Il maglione romantico bianco con decori floreali e ruches, come saprete, è molto cool ed adatto anche alle meno propense ai dictat della moda.

Per guardare altri capi con le ruches leggete qui.

Gioca con il suo lato sexy mostrandosi ma non troppo ai suoi numerosi follower di Instagram con un outfit Yamamay. Per approfondire il discorso con i nostri suggerimenti per San Valentino vedete qui. La sottoveste nera in raso o seta è un must che da la certezza di far colpo.

Il look “da città” della bella Elena è molto pratico e funzionale, risulta in ordine senza esser troppo serioso. Il color carta da zucchero che subito richiama alla mente uno tra gli outfit simbolo di Jackie Kennedy, è in sintonia con il chiaro dei jeans e stacca dalla maglia nera. Semplice, anche in questo caso, imitarla.

Più che nell’abbigliamento e per gli accessori, Elena Santarelli andrebbe copiata per il suo stile di vita sano a base di esercizio fisico quotidiano, cura di capelli, pelle ed unghie e meditazione. Iniziamo da queste abitudini salutari per migliorare la forma fisica, il resto verrà di conseguenza.

Silvia Zanchi