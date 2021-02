Scopri che tempo farà oggi, arrivano le previsioni meteo di questo venerdì, un dettagliato prospetto che ci illumina zona per zona.

Che progetti hai per la giornata di oggi? Stai ancora cercando di organizzarti al meglio? Se ti serve qualche indicazione extra continua a leggere qua sotto.

Scopri infatti con noi che tempo farà oggi. Qui su Chedonna.it trovi le previsioni meteo per questa giornata, un prospetto zona per zona che ti consentirà di scoprire se sulla tua testa splenderà il sole o cadrà lo pioggia.

Previsioni meteo per oggi: che tempo farà?

Dalla Siberia arriva il Burian, vento gelido che porta una perturbazione destinata ad attraversare tutta l’Italia.

Neve in Piemonte, Lombardia e in Emilia fino in pianura.

Al centro e al sud la giornata inizia con il sole e le piogge arriveranno lungo le ore pomeridiane. Neve anche qui fino in pianura su Toscana, Umbria e poi Adriatiche.

Previsioni meteo nord Italia

Cielo coperto su gran parte delle regioni, con precipitazioni nevose fino in pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia. Più asciutto sul resto dei settori.

Le temperature massime crollano tra i 2 gradi di Trento e i 9 di Genova a causa dei gelidi venti provenienti dalla Siberia.

Previsioni meteo centro Italia

Peggiora sempre più il tempo su tutte le regioni, con precipitazioni che diventano nevose in diverse aree.

Nevica anche sulla Sardegna e il clima si fa sempre più rigido, con temperature massime comprese tra i 4 gradi di Perugia e i 17 di Cagliari.

Previsioni meteo sud Italia

Si copre anche il cielo del meridione con tanto di piogge su Campania, potentino e Calabria.

Lungo le ore della sera peggiora ovunque con nevicate anche in collina.

Temperature massime comprese tra i 4 gradi di Perugia e i 17 di Cagliari.

Infine, come ogni giorno, vi lasciamo con il nostro aforisma, una frase celebre di un personaggio altrettanto celebre che speriamo possa aprire la vostra mente.

“I desideri sono la cosa più importante che abbiamo e non si può prenderli in giro più di tanto. Così, alle volte, vale la pena di non dormire per star dietro ad un proprio desiderio.”

(Alessandro Baricco)