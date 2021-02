Andrea Iannone e Natasha Tozzi stanno trascorrendo del tempo insieme. Pranzo in centro a Milano e serata a casa di lui in Svizzera. Nuova love story in arrivo? L’indiscrezione dal settimanale “Chi”.

Sembra stia nascendo una nuova coppia. Il settimanale “Chi” ha paparazzato il pilota, Andrea Iannone in compagnia di Natasha Tozzi.

Il motociclista, ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis, è stato visto pranzare insieme alla figlia di Umberto Tozzi in un locale del centro di Milano. Poi sono usciti insieme e si sono diretti fuori città ognuno con la sua auto. Forse proprio a Lugano, dove il pilota vive…

Andrea Iannone e Natasha Tozzi insieme

Dopo la relazione con Belen Rodriguez conclusasi ormai da qualche anno, al quale è seguita quella con Giulia De Lellis, la vita amorosa di Iannone ha iniziato ad essere tenuta sotto costante osservazione dai giornali di gossip.

L’indiscrezione che arriva dal settimanale “Chi”, Andrea Iannone il pilota della motoGp condannato per doping a 4 anni di stop dai motori è stato avvistato in compagnia della figlia di Umberto Tozzi, Natasha. La modella 32enne sembra essere stata vista dirigersi verso l’abitazione di Iannone a Lugano, Svizzera.

La Tozzi era in versione catwoman con pantaloni in pelle neri aderenti, chioma bionda raccolta, mascherina nera calata sul viso. Iannone parlava fitto fitto con la bella Natasha, poi all’uscita hanno finto di percorrere strade diverse, ma una volta raggiunta ognuno la propria auto si sono inseguiti in un percorso che forse li ha portati proprio a continuare la serata nella villa di Iannone a Lugano.

Per la rivista “Chi”, nonostante i due cerchino di fare le cose in grande segreto “appare evidente che ci sia del tenero”. Quello dei due è stato però un brunch talmente in incognito tanto che l’influencer e modella 32 enne Natasha, forse per dare meno nell’occhio, ha deciso di vestirsi completamente di nero. Intanto, dal profilo Instagram di Iannone tutto tace. Natasha invece, ha impostato la privacy.