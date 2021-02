Tina Cipollari rifiuta Ilary Blasi: “Resto fedele a Maria De Filippi”

Tina Cipollari avrebbe rifiutato l’offerta di Ilary Blasi di raggiungerla all’Isola dei Famosi per restare al fianco di Maria De Filippi a Uomini e Donne, ecco perché.

Tina Cipollari è una delle opinioniste più amate del piccolo schermo degli italiani. Il motivo del suo successo non è così difficile da capire in quanto grazie alla sua estrema schiettezza e simpatia riesce sempre a dire ciò che pensa, anche al costo di risulta scomodo.

Il suo personaggio non è amato soltanto dei telespettatori, che grazie ai suoi continui litigi con Gemma Galgani l’hanno resa una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, ma anche degli addetti ai lavori che la vorrebbero nei propri progetti televisivi. Al momento chi sembra esserci riuscito pare sia stato soltanto Costantino Della Gherardesca con il suo Pechino Express, mentre per gli altri è stato servito un sonoro due di picche.

Questa volta, dalla lista degli esclusi che l’avrebbero voluta al proprio fianco, spunta il nome di Ilary Blasi. Secondo quanto dichiarato da Santo Pirrotta a Ogni Mattina, il nuovo programma condotto da Adriana Volpe su La7, la bionda opinionista sarebbe stata contattata dall’Isola dei Famosi per portare il suo durante le due dirette settimanali previste per questa nuova edizione. La risposta della Cipollari, però, sembrerebbe essere stata negativa, in quanto non vorrebbe in alcun modo lasciare gli studi Elios di Roma.

Tina Cipollari ha rifiutato il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi e Pirrotta ha anche spiegato il motivo del perché di tale scelta.

Ilary Blasi vuole Tina Cipollari all’Isola: lei resta a Uomini e Donne

Secondo quanto dichiarato ad Ogni Mattina, l’opinionista di Uomini e Donne avrebbe gentilmente rifiutato l’invito di prendere parte al programma in quanto vuole restare fedele a Maria De Filippi, dando l’esclusiva soltanto al suo programma. Tant’è, come già anticipato, Tina ha raramente preso parte a progetti televisivi che non abbiano a che fare con la De Filippi, fatta eccezione per l’esperienza a Pechino Express.

“Per mettere su il cast di quest’edizione dell’Isola dei Famosi sono usciti tanti di quei nomi che nemmeno il governo Draghi ha raggiunto” ha esordito Santo Pirrotta ad Ogni Mattina. “Ci sono davvero tantissime voci riguardo i possibili naufraghi e gli inviati del programma” ha aggiunto, tant’è che ieri pare sia stata confermata l’esclusione di Floriana Secondi dal cast. “Ho da poco saputo che Ilary Blasi si è beccata un due di picche da Tina Cipollari“ ha sganciato poi la bomba.

“Qui la Queen non l’ha voluta lasciare andare, anche se pure Ilary la voleva al suo fianco come opinionista” ha concluso. “La Cipollari le avrebbe detto che ha tutte le intenzioni di restare fedele a Maria, quindi niente da fare” ha aggiunto.

Tina Cipollari ha rifiutato questo nuovo incarico e il pubblico della rete spera sempre di più di poter vedere Tommaso Zorzi e Stefania Orlandi all’Isola dei Famosi. Ovviamente nel ruolo di opinionisti.