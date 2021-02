Test: riesci a trovare il bimbo in mezzo a tutte queste femminucce?

Aguzza la vista, solo i più acuti riescono a trovare il ragazzo nascosto in questa foto in pochi secondi. Scopri se sei un vero osservatore.

Anche oggi abbiamo pensato ad un test che ti aiuti a mantenere attivo il tuo cervello, divertendoti. Per la nostra sessione quotidiana di brain training abbiamo scelto un test di immagine.

Questo tipo di test rafforzano le tue abilità celebrali: rafforzano la tua concentrazione, la tua percezione dei dettagli, la tua velocità di ragionamento.

Oltre ad essere utili questi test sono divertenti e ti aiutano ad alleviare il carico mentale accumulato ed è un ottimo modo per diminuire lo stress e quindi aiutarti a vivere una vita più rilassata.

Se ti piacciono le sfide, ti invitiamo a fare il test, cronometro in mano, in molti trovano il ragazzo in pochissimi secondi. Sei pronto per il test?

Test immagine: trova il ragazzo nascosto tra le bambine

Spezza la giornata dedicandoti ad un test, fai confluire tutti i tuoi pensieri verso questa attività divertente e stimolante, è un ottimo modo per rilassarsi e lavorare sulla propria elasticità mentale.

Ricorda che i più astuti hanno impiegato davvero pochissimo a trovare la soluzione, quindi meno tempo impiegherai per trovare il ragazzo, più la tua vista è allenata. Ad ogni modo osserva attentamente e cerca do non pensare alle lancette, devi restare concentrato sull’immagine il tempo necessario e senza distrarti se non vuoi che il ragazzo passi inosservato sotto i tuoi occhi e la tua mente impegnata in altro.

Soluzione del test:

Hai individuato il ragazzo? quanto tempo hai impiegato? In caso tu non ci sia riuscito, probabilmente hai bisogno di fare altri test come questo, noterai un grande miglioramento in pochissimo tempo.

Ad ogni modo ecco la soluzione del test: il ragazzo si nasconde in 4a fila

Se hai notato il viso del ragazzo velocemente, complimenti, ottimo senso di osservazione.

