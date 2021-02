By

Che destino attende oggi i dodici segni dello zodiaco? Ce lo svelano le previsioni del nostro quotidiano oroscopo.

Giornata di opportunità o di ostacoli per i dodici segni dello zodiaco?

Continuiamo a leggere qui su CheDonna.it per scoprirlo grazie alle previsioni del nostro imperdibile e quotidiano oroscopo. Tanti consigli impossibili da perdere.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Già tra i primi tre segni dello zodiaco troviamo il più fortunato del giorno: sarà il tuo? Scopriamolo insieme.

Oroscopo oggi Ariete

Fascino e intelligenza sono oggi i vostri migliori alleati e vi aiuteranno a centrare qualsiasi obbiettivo vi siate prefissate

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Toro

Negli occhi di lui leggete il vero amore ma purtroppo le malelingue minano la vostra sicurezza: cercate di non farvi confondere

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Oggi veramente è un giorni di rinascita. Dopo qualche momento difficile vi sentite letteralmente rinate: belle dentro e fuori

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10.

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Impegno, questo sarà il prezioso alleato del giorno per i prossimi tre segni dello zodiaco, impegnati in una giornata assai complessa.

Oroscopo oggi Cancro

Se in amore siete in cerca di conferme, forse, prima è il caso di darne a vostra volta: vedete che le conferme non mancheranno

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Forse in casa non siete propriamente top ma sul lavoro siete impeccabili e la differenza di risultati si nota e come

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6.

Oroscopo oggi Vergine

Se il lavoro ancora non vi da i risultati sperati oggi sappiate che passerà un treno impossibile da perdere.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Malumori, dubbi ma anche tanta speranza per il futuro accompagnano oggi i prossimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Bilancia

La passione vi spingerebbe a osare ma alcuni dubbi lui non riesce proprio a cancellarli e così vi sentite tarpare le ali.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Qualche malumore serpeggia in famiglia, colpa di punti di vista divergenti che portano a render difficile la convivenza.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Se siete desiderosi di fare progetti per il futuro, soprattutto in coppia, sappiate che oggi tutto potrebbe essere perfetto.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Valutare le opportunità della giornata sarà la chiave del successo oggi per gli ultimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Capricorno

Il lavoro vacilla ma le spese non si fermano e così dovrete ponderare bene e decidere un piano d’azione.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Va bene fare progetti ma che siano proporzionati alle proprie reali possibilità, altrimenti saranno solo insuccessi assicurati

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

In famiglia regna oggi l’armonia e così tutto sembra più bello e la giornata si trasforma in un lungo momento tutto da godere

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 8



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.