Il Fit-ramisù, la versione sana, leggera e gustosa del classico tiramisù che vi farà innamorare al primo morso.

Il tiramisù classico è la vostra passione ma è davvero troppo ricco di grassi, zuccheri e calorie? ll Fit-ramisù è la ricetta perfetta per deliziare il palato in modo davvero speciale e non avere nessun senso di colpa!

Scopriamo come preparare questa ricetta sana, leggera, senza zucchero, a ridotto contenuto di grassi e carboidrati e perfetta anche per chi mangia senza glutine!

Fit-ramisù: la ricetta golosa e leggera di arianna.fit_life!

Siete pronti a preparare in modo semplice e veloce un Fit-ramisù che conquisterà il palato al primo assaggio? La food blogger arianna.fit_life ha pensato a questo dolce che davvero incarna tutti i desideri più golosi:

“…una pasta biscotto semplice, delicata, esattamente leggera e così morbida da sciogliersi in bocca, deliziosamente bagnata da qualche goccia di caffè e alternata ad un ripieno così cremoso,scioglievole e goloso da non crederci… avvolgente e dal gusto tradizionale la mia FIT-RAMISÙ CAKE, vi farà innamorare al primo morso! “

La ricetta del Fit-ramisù è:

senza zucchero

ridotto contenuto di grassi e carboidrati

senza glutine

pronta in pochi minuti

Gli ingredienti ed il procedimento

Di seguito, gli ingredienti ed il procedimento per preparare un Fit-ramisù perfetto per tutta la famiglia, non soltanto per gli sportivi. Sarà ottima da servire per una merenda o anche per un compleanno, magari da preparare in tante deliziose mini porzioni.

Scoprirete che la crema di farcitura di questo dolce, non ha nulla da invidiare alla classica a base di mascarpone, sia per il suo gusto dolce che per la sua consistenza soffice ed avvolgente. La stevia, darà il suo contributo dolce senza alzare l’indice glicemico e la pasta biscotto sarà preparata in modo davvero sano e leggero.

“-nella ciotola della planetaria (o con delle fruste elettriche) lavora fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso, 2 tuorli con 10g di stevia, aggiungi a filo 20g margarina 100% vegetale fusa e 25ml di latte vegetale senza zucchero, ed infine 30g di farina di riso+5g di lievito vanigliato, senza mai fermarsi.

-lascia da parte il composto precedente e monta a neve fermissima 2 albumi+ 15g di eritritolo.

-unisci, amalgamando bene con una spatola (dal basso verso l’alto)gli albumi al composto di tuorli e farina.

-rivesti una teglia con carta da forno e stendi allo spessore di 1cm circa il composto formando un rettangolo.

-inforna a 170º statico (preriscaldato) per circa 10/15’ , avvolgi con la pellicola (questo permetterà alla pasta biscotto di mantenere tutta l’umidità necessaria per rimanere morbidissima e quindi essere arrotolata senza alcuna difficoltà) e lascia raffreddare.

-prepara la crema:

monta un tuorlo con dolcificante, poi aggiungi 125g di yogurt greco alla vaniglia e amalgama bene.

-a parte monta un l’albume a neve ferma e uniscili al composto precedente mescolando con una spatola dal basso verso l’alto.

-dividi ora il rettangolo di pasta biscotto in 6 quadrati (quindi 2 fit-ramisù monoporzione) , spennellali leggermente con del caffè dolcificato e spalma su ogni quadratino la crema, “impilali” a tre alla volta.

-una spolverata di cacao e in frigo qualche ora “

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)

