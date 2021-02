Questo test è un ottimo esercizio per mantenere in allenamento il tuo cervello. Riesci a scovare l’intruso tra gli ombrelli? Scopri se sei un osservatore.

Molti fattori influiscono negativamente sulle nostre abilità celebrarli. Lo stress, l’età, l’eccessivo riposo, sono tutti fattori che diminuiscono la nostra elasticità mentale. Avete notato che dopo lunghi periodi di assenza da scuola o dal lavoro fate più fatica a elaborare le informazioni?

Il cervello è metaforicamente parlando, un muscolo e dobbiamo mantenerlo sempre in allenamento. In rete esistono tantissimi esercizi utili per farlo, come i test di immagine che ci aiutano a mantenere a lungo la concentrazione, focalizzare il dettaglio e sviluppare il senso di osservazione.

Per non farvi perdere la vostra quotidiana sessione di brain fitness oggi abbiamo trovato per voi un divertente test in tema con il meteo, dato che pare che oggi sia una giornata uggiosa per gran parte dell’Italia.

Pronto per metterti alla prova?

Test immagine: riesci a trovare l’intruso tra gli ombrelli?

Misura il livello del tuo senso di osservazione e potenzia le tue capacità intellettuali esercitando su base quotidiana la tua memoria, puoi farli in vari modi, per esempio aprendo l’elenco del telefono e memorizzando 10 numeri telefonici a caso, oppure divertendoti a trovare gli intrusi in test appositamente creati a tal fine, come questo di oggi.

Di seguito ti mostriamo una serie di immagini, in ognuna di queste abbiamo spostato la posizione dell’intruso, riesci a trovarlo?

Questo test ha giocato molto sulla forma e sui colori per rendere l’intruso difficile da trovare, quindi concentrati.

Immagine n. 1

Trova l’ombrello diverso dagli altri:

Soluzione:

L’intruso si trova in 4a fila ed è l’ombrello n.8

Immagine n. 2

Trova l’ombrello diverso dagli altri:

Soluzione:

L’intruso si trova in quarta fila ed è l’ombrello n. 6

Immagine n. 3

Trova l’ombrello diverso dagli altri:

Soluzione:

L’intruso è il 5 ° ombrello della 3a fila

Immagine n. 4

Trova l’ombrello diverso dagli altri:

Soluzione:

L’intruso si trova è il 4 ° ombrello della 6a fila

Immagine n. 5

Trova l’ombrello diverso dagli altri:

Soluzione:

L’intruso è il 1 ° ombrello della 7a fila

Immagine n. 6

Trova l’ombrello diverso dagli altri:

Soluzione:

L’intruso è il 4 ° ombrello della 6a fila

Ti sei divertito a fare questo test? Ricordati che ne abbiamo molti altri per farti allenare divertendoti, li trovi tutti QUI. Se dedicherai ogni giorno qualche minuti o a fare questi test stimolerai e nutrirai il tuo cervello e noterai cambiamenti incredibili in poco tempo.