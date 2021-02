By

Scopri quale destino attende oggi ciascun segno dello zodiaco: te lo svela, pervisione dopo previsione, il nostro divertente oroscopo.

Sei pronta per nuovi consigli e avvertimenti delle stelle? Per affrontare al meglio la giornata che sta iniziando consulta le previsioni del nostro fidato oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco.

Ecco che cosa hanno da dirti!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una strada impegnativa questa di oggi per i primi tre segni ma ciò non vuol dire che non si tratti di una strada proficua.

Oroscopo oggi Ariete

Avete tante ambizioni ma al momento riuscite solo a farvi ammaliare dal fascino del traguardo: cercate di vedere anche gli ostacoli di cui è disseminata la via per raggiungerlo

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Affetti lontani ancora difficili da raggiugnere costellano la vostra vita ma per adesso riuscite a farvi bastare anche gli incontri virtuali

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Gemelli

Momento introspettivo lungo la giornata di oggi e se avrete il coraggio di guardarvi dentro potrà dare i suoi frutti

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

I prossimi tre segni sembrano avere a disposizione tutte le energie necessarie per raggiungere i propri obbiettivi ma la strada rischia di esser tortuosa.

Oroscopo oggi Cancro

La natura attorno a voi vi parla e vi regala anche alcune preziose lezioni, a patto però che siate disposte ad ascoltare.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Leone

Oggi siete letteralmente un’esplosione di energia positiva e farete bene a sfruttare la cosa al massimo

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

I vostri progetti spesso sembrano in contrasto con quelli della coppia ma non disperate: basta ritrovare un dialogo costruttivo.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Attriti familiari trasformano la giornata dei prossimi tre segni in qualcosa di a dir poco impegnativo.

Oroscopo oggi Bilancia

Anche se chi vi ama può trasmettervi le proprie conoscenze non dimenticate di percorrere il vostro personale cammino

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

In famiglia finalmente sembra tornare la pace: di liti ce ne sono state tante ma ora sarà bene metterci un punto.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Le beghe familiari turbano la giornata e non solo, meglio quindi trovare un modo per metterci un punto e che sia definitivo.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Una continua ricerca, così appare la giornata di oggi per gli ultimi tre segni dello zodiaco: chi troverà ciò che sta cercando?

Oroscopo oggi Capricorno

Avete bisogno di ritrovare l’equilibrio e ricaricare le batterie? Una bella passeggiata solo con Madre Natura vi aiuterà

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Una situazione di tensione caratterizza queste settimana: dovrete mantenere la guardia alta ancora per un po’.

Amore: 6

Lavoro: 5

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Sentite il bisogno di nuovi stimoli, nuove strade da percorrere: ascoltate chi vi circonda potrebbe darvi degli spunti interessanti

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.