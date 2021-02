Non sempre si pone la giusta attenzione in cucina, è importante lavare bene i taglieri, scopri come farlo seguendo i trucchi infallibili.

In cucina sono tantissimi gli oggetti impiegati per la preparazione delle pietanze non solo pentole, padelle posate e mestoli, ma anche i taglieri.

Il tagliere possiamo definirlo l’utensile davvero fondamentale in tutte le nostre cucine, non se ne può fare proprio almeno. Non solo utile per tagliare pane, carne, salumi e verdure ma anche per servire antipasti, si possono avere di diversi materiali, plastica e legno. Tra i due sicuramente quello in legno ha un piccolo svantaggio non è proprio facile la pulizia visto che il materiale è poroso, quindi assorbe tutto. Quindi non si può neanch eccedere con i detergenti per pulirli bene.

Cerchiamo di capire come si possono pulire bene i taglieri di diverso materiale così da igienizzarli bene e proteggerli.

Sei sicuro di lavare bene i taglieri da cucina?

Il tagliere come ben tutti sanno è un utensile, accessorio indispensabile in cucina infatti si consiglia sempre di collocarlo in cassetti, mobili o portataglieri vicini al piano da lavoro. In questo modo non si perde tempo nella ricerca. Non dovrebbe mai mancare in cucina, se avete a cura del piano da lavoro e volete proteggerlo, allora si!

Spesso viene utilizzato anche per impastare come quando vi cimentate nella preparazione della pasta fatta in casa, ma anche tagliare velocemente verdure, carne e pesce.

Ma la pulizia non dovrebbe mai mancare, utilizzando prodotti specifici e mirati che rimuovono lo sporco e igienizzano in profondità. Tutto ciò è fondamentale per evitare le contaminazioni tra superfici sporche e alimenti, purtroppo accade spesso tutto ciò se non si presta la giusta attenzione. Senza tralasciare nulla, non dimenticate che la presenza di tagli e fessure, possono intrappolare sporco e si annidano batteri.