Scopri qual è il modo giusto per affrontare una giornata no in base al tuo segno zodiacale.

Tutti noi ci troviamo a dover affrontare giornate no. Momenti che preferiremmo non vivere e che hanno il potere di metterci di pessimo umore o di rallentarci nei tanti impegni quotidiani. Eppure, per ogni momento brutto c’è sempre qualcosa che si può fare per affrontare le cose.

Qualcosa che cambia in base al modo di essere e all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Un aspetto che proveremo ad indagare oggi scoprendo qual è il modo con cui ogni segno zodiacale dovrebbe affrontare una giornata storta.

Ecco come dovresti affrontare una brutta giornata in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Stancandoti

In quanto persona energica ed emotiva, il miglior modo per riprenderti da una brutta giornata è quello di scaricare rabbia e frustrazione. Dell’attività fisica, ad esempio, si rivelerebbe molto utile, facendoti stancare, allontanando i brutti pensieri e portandoti a scaricare ogni emozione negativa. Il modo perfetto per ritrovare il sorriso e ricaricarti al contempo.

Toro – Goderti un po’ di tempo libero

Brutta giornata? La cosa migliore che puoi fare è prenderti del tempo tutto per te mandando al diavolo il resto del mondo. Potresti preparare un buon dolce da gustare con calma, guardare la tua serie tv preferita o fare un aperitivo con le amiche. La parola d’ordine o ozio. Esattamente l’unica opzione che ti aiuterà a riprenderti.

Gemelli – Stando con gli amici

Quando qualcosa non va come vorresti, la cosa migliore da fare è trascorrere del tempo di qualità con gli amici. Parlare con loro del più e del meno o sfogarsi sono infatti modi in grado di risollevare la giornata e di renderla meno spiacevole di quanto non fosse. Esattamente ciò di cui hai bisogno quando il tuo umore minaccia di diventare pessimo.

Cancro – Dormirci su

Quando capita qualcosa che non vorresti tendi a sentirti improvvisamente stanca. Ed i pensieri che fai sono così negativi che la cosa migliore che puoi fare è dormirci su. In questo modo puoi infatti staccare da tutto, prenderti del tempo per non pensare e tornare già un po’ più allegra al tuo risveglio. Un’opzione che dovresti scegliere ogni qual volta le cose non vanno come vorresti.

Leone – Comprarti qualcosa

Se la giornata minaccia di diventare cattiva, una buona soluzione può essere quella di coccolarti un po’. Solo così infatti riesci a staccare la mente e a trovare soluzioni creative mentre cerchi di rilassarti. Un po’ di sano shopping, in tal senso si rivela sempre la sceta più giusta. Quella in grado di farti sentire più bella e più serena e di cambiare aspetto alla tua giornata.

Vergine – Cercando soluzioni

La tua mente analitica è in costante fermento e ciò vale anche nelle giornate più buie. Quando le cose si mettono male, quindi, il miglior modo per risollevarle è quello di trovare un motivo a quanto accaduto e, se possibile, persino una soluzione. Lasciare tutto insoluto ti porterebbe a sentirti nervosa e contrariata per tutto il giorno. Motivo per cui, la cosa migliore che puoi fare è quella di prenderti del tempo per ragionare con calma.

Se vuoi scoprire come gli altri sei segni dello zodiaco, dovrebbe affrontare una brutta giornata, clicca su successivo.