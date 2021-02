Francesco Baccini al GF Vip spiazza tutti: “Pupo mi ha salvato la vita”

Francesco Baccini al GF Vip ha fatto un’inedita confessione su Pupo durante un loro viaggio in Russia, in occasione della partita dei cantanti nostrani, lasciando tutti senza parole in studio.

Francesco Baccini questa sera è stato l’ospite speciale del Grande Fratello Vip. Il cantante, infatti, dopo essere stato il protagonista di una rivelazione di Maria Teresa Ruta, è stato invitato dal padrone di casa, Alfonso Signorini, per avere un confronto con lei. Prima di fargli incontrare la concorrente, però, Alfonso ha preferito salutarlo, in modo tale da poterlo introdurre a tutto il pubblico che seguiva la puntata dalla casa.

Durante questo saluto però, tra l’altro il suo ingresso ha spiegato come mai ieri ha dato buca a Barbara d’Urso, ha rivelato un inedito retroscena di cui nessuno era a conoscenza. Quale? Durante un viaggio in Russia, Pupo gli ha salvato la vita. In che modo?

Il cantante ha rivelato che era stato scelto insieme al suo collega per recarsi in Russia per la partita di calcio tra cantanti e per questo motivo avrebbero avuto un visto che gli permetteva di restare nel continente per ben giorni. Giusto il tempo che l’evento potesse prendere vita. Peccato che al termine di questo breve periodo, Francesco fosse rimasto particolarmente entusiasta della Russia tanto da restare qualche giorno in più.

Peccato però che all’epoca non si potesse restare normalmente come se niente fosse senza una motivazione specifica. Tant’è che poco dopo è stato fermato dalle forze dell’ordine ed è proprio grazie all’opinionista di Alfonso Signorini che è riuscito ad uscire sano e salvo da questa situazione.

Grande Fratello Vip: il retroscena di Francesco Baccini su Pupo

Francesco Baccini ha raccontato che è stato trasportato dalle forze dell’ordine che in russo gli hanno chiesto il motivo per cui lui si trovasse nella loro terra. Il cantante purtroppo non riusciva a comprendere a pieno cosa stessero cercando di comunicargli, ma ad un certo punto, anche attraverso delle immagini, è riuscito a spiegargli che è stato invitato per il torno tra cantanti.

Le forze dell’ordine, nel vedere le immagini, gli hanno subito creduto ma non perché lo avessero riconosciuto sul manifesto ma perché tra i vari personaggi ritratti avevano riconosciuto Pupo ed essendo un loro grande fan hanno deciso di lasciarlo andare. “Lui mi ha salvato la vita!“ ha raccontato il cantante, che poco dopo ha smentito le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta sul loro presunto flirt, lasciando senza parole tutti i presenti in studio che tutto si sarebbero aspettati tranne che una rivelazione del genere da parte sua.

La finale si avvicina… ed i nodi da sciogliere sono tantissimi: dalla squalifica di Alda D’Eusanio alla rottura definitiva ta Giulia e Tommaso: sarà una serata decisiva! #GFVIP pic.twitter.com/XnbUYfNEwr — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

Pupo ha salvato la vita di Francesco Baccini. In quanto la sua fama in Russia lo ha preceduto ed ha permesso al suo amico e collega di poter tornare, senza troppi problemi, nel bel paese visto che non si sarebbe dovuto trattenere dopo l’evento che lo ha visto protagonista.