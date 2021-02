Davide Donadei, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Davide Donadei, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Età, altezza, carriera, vita privata e curiosità del nuovo protagonista del trono classico.

Chi è Davide Donadei, nuovo tronista di Uomini e Donne? Con il suo sorriso e la faccia pulita, ha già conquistato il pubblico del dating show di canale 5 tornato in onda con una formula mista che comprende trono classico e trono over. 25enne di Gallipoli, Davide arriva a Uomini e Donne per cercare l’amore, ma chi è davvero? Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

Davide Donadei: età, altezza, carriera e vita privata del tronista di Uomini e Donne

Nome: Davide Donadei

Davide Donadei Data di nascita: 1995

Età: 25 Anni

25 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile

Informazione non disponibile Professione: Ristoratore

Ristoratore Luogo di nascita: Parabita, Lecce

Parabita, Lecce Altezza: Informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Informazione non disponibile Tatuaggi: Davide non ha nessun tatuaggio visibile

Davide non ha nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram ufficiale: @ davide_don1

Davide è nato a Parabita, in provincia di Lecce e ha 25 anni. E’ cresciuto con la madre e ha un fratello. E’ un ristoratore e dedica gran parte del suo tempo al ristorante con cui sta cercando di realizzare tutti i suoi sogni professionali. I genitori di Davide si sono separati quando aveva 5 anni, dopo tredici anni di matrimonio ed è cresciuto con la madre.

La vita di Davide non è stata semplice. Il padre, infatti, ha avuto alcuni problemi con la giustizia come ha raccontato nel video di presentazione a Uomini e Donne.

“Mio padre ha avuto un po’ di problemi con le Forze dell’Ordine. Questo ha fatto sì che la mia immagine, a tredici, quattordici anni venisse sporcata un po’. Quando sono cresciuto ho dimostrato di essere una persona onestissima e tranquillissima, ho sempre lavorato. Ci sta che la gente parli, ma non ci sta che io non debba fare una cosa perché sono figlio di. Mamma ha fatto da papà e da mamma, lavorando tutti i giorni. Noi dalle 2 di pomeriggio in poi rimanevamo soli, però cresci prima. È inevitabile. Se hai fame devi prendere da mangiare da solo, sono delle piccolezze che ti fanno crescere”.

Un passato che ha causato alcuni disagi anche alla sua vita sociale al punto che non ha mai conosciuto le famiglie delle sue ex fidanzate, anche dopo una storia di quattro anni e mezzo.

Ama le ragazze more e sogna una famiglia. “Vorrei una famiglia. Non so come sarei come papà, non avendolo avuto non so come mi potrei comportare. Ma è una cosa che vorrei tanto fare”, ha aggiunto.

La scelta di Davide Donadei

Dopo cinque mesi sul trono, Davide ha scelto Chiara Rabbi preferendola a Beatrice Buonocore. Con Chiara, il feeling è stato immediato e, con il tempo, oltre all’attrazione fisica, è nato un sentimento che ha portato il pugliese a sceglierla ricevendo il sì.