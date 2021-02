By

Damiano Carrara dopo essere uscito allo scoperto con la fidanzata Chiara sembrerebbe pronto a fare il grande passo: ecco la data del matrimonio del pasticcere più amato della TV.

Damiano Carrara, lo chef di Bake Off Italia e Cake Star su Canale 8 è uscito allo scoperto da poco sui social con la sua dolce metà, Chiara ma pare siano già pronti al grande passo: il matrimonio è vicinissimo?

Il pasticcere e conduttore televisivo ha sempre mantenuto la sua relazione privata lontana dagli occhi indiscreti. Ma lo scorso dicembre ha deciso di deliziare i suoi follower con una foto che lo ritraeva insieme alla fidanzata Chiara, bionda e estremamente solare. La coppia ha subito conquistato tutti. Anche se, molte fan del noto chef non hanno preso bene la relazione del loro beniamino ma hanno sempre mostrato una certa tranquillità.

Adesso arrivano nuove indiscrezioni circa la sua relazione, sembrerebbe che Damiano e Chiara siano pronti a compiere il fatidico passo successivo. Vediamo insieme qualche dettaglio in più.

Damiano Carrara: l’indiscrezione sull’imminente matrimonio

A “Ogni Mattina” in onda per l’appunto ogni mattina su TV8 si è a lungo vociferato del possibile e imminente matrimonio della coppia composta da chef Damiano Carrara e la fidanzata Chiara. Nella nota trasmissione condotta da Adriana Volpe si è parlato espressamente del matrimonio della coppia. In particolare, Santo Pirrotta sembrerebbe aver sganciato alcune bombe su Damiano alludendo alla possibilità di vederlo presto all’altare.

La storia d’amore tra Damiano e Chiara è stata tenuta segreta per un po’ di tempo prima di rendere ufficiale agli occhi del pubblico il loro amore. Di lei si conoscere davvero pochissimo, anzi quasi nulla, proprio perché sono stati attenti alla loro privacy.

Ciononostante, stando alle indiscrezioni del giorno sulla coppia, Damiano Carrara e Chiara si sposeranno a giugno 2021, in piena estate. Ma ciò sarà vero oppure no? L’ospite della Volpe ne è certo: il pasticcere di Cake Star, amato programma di Real Time e di Bake of Italia 2020, è pronto a convolare a nozze.

Sul luogo della cerimonia si vociferia sarà Lucca, la città natale di Carrara e a quanto pare anche della sua fidanzata. Gli inviti sarebbero già partiti e non mancano anche altre piccole curiosità: la torta nunziale pare che sarà firmata da Ernst Knam.