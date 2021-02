Richiamo alimentare per diversi lotti di coca cola. Scopriamo insieme di quali si tratta e perché sono pericolosi.

Come tutti sappiamo, le allerte alimentari servono per salvaguardare la salute dei consumatori, richiamando prodotti che risultano non idonei al consumo. Cosa che può avvenire per diversi motivi che possono andare dalle contaminazioni a problemi intercorsi durante il processo di lavorazione degli stessi. A tal proposito ci teniamo a segnalare un richiamo per dei lotti della famosa Coca Cola.

Richiamo alimentare per bottiglie in vetro di Coca Cola

L’annuncio arriva dal sito del Ministero della Salute e riguarda diversi lotti di bottiglie in vetro della nota bevanda Coca Cola. Nello specifico, si tratta delle bottigliette in vedtro da 33 cl e vendute in confezioni da 24. A seguire i dati da tenere in considerazione

Nome del prodotto: Cocacola bevanda analcolica

Marchio: Coca cola Original taste

Ragione sociale OSA: Coca cola HBC Italia SRL

Sede dello stabilimento: Nogara, Verona

Numeri di lotto:

L201027 con scadenza il 27/10/2021

L201024 con scadenza il 24/10/2021

L201026 con scadenza il 26/10/2021

L201028 con scadenza il 28/10/2021

L201029 con scadenza il 29/10/2021

L201030 con scadenza il 30/10/2021

L201031 con scadenza il 31/10/2021

L201102 con scadenza il 3/11/2021

L201201 con scadenza il 1/12/2021

L201202 con scadenza il 2/12/2021

Motivo del richiamo: Possibile presenza di corpi estranei (finamenti di vetro)

Tra le avvertenze viene richiesto ai consumatori di controllare il numero di lotto che si trova sul collo della bottiglia e di non consumarla qualora dovesse corrispondere. L’invito è quello di riportare le bottiglie presso il punto vendita al fine di ottenere la sostituzione.

Consumare un prodotto che può contenere materiale estraneo è sempre molto pericoloso. Anche non notandolo ad occhio chiuso, infatti, è possibile che questo sia presente. Motivo per cui è sempre meglio non correre rischi.

Inutile dire che qualora si fosse già consumato il prodotto, il consiglio è quello di sentire il proprio medico curante.

