Cucinare in fretta non significa avere poca attenzione per gli ingredienti e per il giusto nutrimento, con i burger di verdure miste al forno non sbagliate mai

Comodi da preparare, da cucinare e da mangiare per un pranzo sano e salutare, sia a casa come sul posto di lavoro. I burger di verdure miste al forno sono un secondo piatto generoso e poco costoso, una ricetta piena di sapore che piacerà a tutti.

Certamente è un piatto vegetariano, ma si adatta benissimo anche a tutti quelli che sono a dieta oppure più semplicemente amano mangiare cibi genuini e poco calorici. Il bello di questa ricetta è che potete variare le verdure a seconda della stagione senza nessun problema e secondo i vostri gusti. Se poi ci sono intolleranti al lattosio, invece di aggiungere il formaggio grattugiato e le uova, potete compattare l’impasto solo con della farina di mais.

Burger di verdure miste al forno

Le dosi che vi forniamo sono per 6-8 burger di verdure, a seconda di quanto li volete fare grossi. Una vota cotti, se non avete utilizzato prodotti surgelati, potete anche congelarli.

Ingredienti:

900 g di patate

500 g di broccoli

450 g di zucchine

450 g di carote

200 g di piselli

2 uova

90 g di parmigiano

pangrattato

prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Preparazione:

Cominciate a pulire bene tutte le verdure come fate sempre nel caso di queste ricette. Quindi pelate le patate, ricavate le cimette dai broccoli, pelate le carote, lavate le zucchine e sgusciate i piselli (se non sono surgelati).

A quel punto tagliate tutto a pezzetti, tranne i piselli, e mettete a bollire in una pentola in abbondante acqua salata. Dovete lasciare cuocere fino a quando tutti i pezzi sono morbidi e a quel punto scolate le verdure fino a far perdere tutta l’acqua.

Quando le verdure sono raffreddate completamente, spostatele in una ciotola capiente e schiacciatele in maniera grossolana con i rebbi di con una forchetta. Quindi aggiungete le uova, il formaggio grattugiato, il pangrattato, il prezzemolo tritato, regolando di sale e pepe.

Impastate bene tutto con le mani e formate i vostri burger di verdure pressandoli bene dando una forma rotonda. Poi metteteli su una teglia ricoperta da carta da forno, cospargendoli di olio extravergine di oliva.

Cuoceteli in forno preriscaldato a 190° per circa 20 minuti, o almeno fino a doratura. Sfornate, impiattate con un contorno di insalata e servite caldi o tiepidi.