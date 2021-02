Armando Incarnato ha mentito a Uomini e Donne? Il sospetto su Nicole

Armando Incarnato ha mentito sul suo rapporto con Nicole a Uomini e Donne? Il pubblico sospetta di non avere tutti i tasselli di questa storia.

Armando Incarnato è stato uno dei protagonisti indiscussi della puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne. Ancora una volta si è parlato del suo rapporto con Nicole, in quanto lui continua a dire che tra di loro c’è stato un grande trasporto emotivo e fisico, poiché si sarebbero scambiati degli affettuosi abbracci, mentre lei continua a negare, affermando che preferisce l’altro suo corteggiatore mentre con lui c’è soltanto un’attrazione fisica.

Le dichiarazioni del bel cavaliere però hanno insospettito il pubblico del piccolo schermo poiché per la prima volta in studio si sono mostrati i suoi sfoghi post puntata nei confronti della dama, quando Maria gli ha fatto capire che non aveva alcuna chance. Questo momento ha ricordato, e non poco, ciò che fa da anni ormai Gemma Galgani che è solita sfogarsi con la redazione subito dopo la puntata.

Tant’è che c’è chi si chiede se Armando Incarnato sia pronto a diventare la nuova Galgani, in quanto crederebbero in storie che non sono mai esistite. Mentre c’è chi sospetta che lui abbia ragione su Nicole e che lei abbia mentito sulla loro vicinanza soltanto per preservare una certa immagine a livello pubblico.

Uomini e Donne, Armando Incarnato come Gemma Galgani: pubblico infastidito

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha diviso come non mai il popolo della rete. Come anticipato, infatti, c’è chi è convinto che Armando Incarnato non sappia accettare i no e che non sia realmente preso da Nicole, ma che semplicemente non riesca a concepire come lei possa preferirlo a qualcuno che reputa meno attraente di lui, mentre altri sospettando che sia la dama a mentire e che tra loro c’è molto di più di quello che hanno raccontato.

Qui di seguito è possibile trovare alcuni dei commenti più significativi lasciati su Twitter di chi è convinto che il cavalier non abbia accettato il rifiuto della dama.

Raga ma Armando che oggi si comporta come Gemma che non riesce a farsene una ragione!?!

#uominedonne pic.twitter.com/kjdseQLnkK — Emma❄ (@Pittampijatah) February 9, 2021

Dopo questa puntata di uomini e donne abbiamo capito che Armando oltre a credere di essere Marlos Brando, non sa incassare il NO di una donna con eleganza! Vabbè la maturità non è per tutti. #uominedonne — Caro.5🌻 (@Russo94C) February 9, 2021

Sta qui ormai sapendo che Armando è sempre quello attaccato e spara sentenze, ne approfitta e fa la vittima della situazione. Si sta parando il culo e basta. #uominedonne — j🥽🎒₇ ATEEZ COMEBACK (@youneedtobeyou_) February 9, 2021

#uominedonne #FINALMENTE UNA DONNA CHE TRATTA ARMANDO COME SI MERITA SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII — angelo (@logorroic) February 9, 2021

Armando ha il classico atteggiamento di chi ha avuto il 2dipicche e non lo accetta sputtanando Nicole… #uominedonne — 🇮🇹 🖤 Cuore Nero 🖤🇮🇹 (@KLoop62) February 9, 2021

Qui, invece, c’è chi sospetta che in realtà Armando non stia ingigantendo le cose, ma che sia Nicole ad essere poco sincera in realtà.

LA VERITÀ È CHE ARMANDO STA DICENDO LA VERITÀ, PERÒ NICOLE È UNA SIGNORA DI CLASSE ED ELEGANZA CHE HA VERGOGNA DI AMMETTERE CHE C’È STATO QUALCOSA CON UN TIPO COME ARMANDO, PERCHÉ ARMANDO TUTTO È TRANNE CHE UOMO E SIGNORE. AVREI FATTO LA STESSA COSA DI NICOLE #uominedonne — Lea91 (@Lea9120) February 9, 2021

Mi pare assurdo che #armando si inventi tutto di sana pianta solo per non apparire rifiutato più di quanto non lo sia.. #nicole non la stai raccontando tutta, forse ti vedi già anche te a MIAMI? #uominedonne — tonysperandeojr (@tonysperandeojr) February 9, 2021

Armando Incarnato ha mentito su Nicole oppure è realmente molto preso dalla dama, come invece sospetta qualcun altro visto che lui non si è mai mostrato come in questi giorni? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro.