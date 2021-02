Scopri quale può essere il regalo di San Valentino perfetto per ogni segno zodiacale.

San Valentino si avvicina e con esso la corsa ai regali. Che si stia insieme da poco o da tanto, poco importa, scegliere il regalo giusto da farsi è sempre difficile. Per questo motivo, ogni tanto può essere utile ricorrere ad aiuti esterni come, ad esempio, quello delle stelle.

E tal proposito, oggi scopriremo qual è il dono più adatto ad ogni segno zodiacale. Qualcosa che sia non solo romantica ma anche perfetta per soddisfare i gusti della persona che si ama, rendendo la festa degli innamorati ancor più preziosa.

Un regalo di San Valentino per ogni segno zodiacale

Ariete – Qualcosa per la sua persona

Con la primavera sempre più vicina, degli occhiali da sole potrebbero essere il dono più apprezzato dai nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete. In alternativa può andare benissimo anche qualcosa di sportivo e da usare tutti i giorni. Un conta passi, un orologio per misurare i battiti e le calorie o qualcosa che dichiarano di desiderare da tempo. Con loro non serve andare troppo sul romantico. E basteranno l’incarto giusto e qualche cioccolatino per completare il tutto in modo da renderli felici.

Toro – Un oggetto per la casa

I nativi del segno zodiacale del Toro adorano vivere la propria casa. Regalargli qualcosa che la renda ancor più confortevole è quindi una mossa più che azzeccata. Se si conoscono i loro gusti si può optare per il cofanetto con la serie tv che amano di più. In alternativa si può pensare a qualcosa di tecnologico o se giocano, a delle cuffie nuove ed in grado di rendere l’esperienza ancor più dinamica. In alternativa andrà bene anche un oggetto come un cuscino, una sveglia. Qualcosa che gli faccia capire che siete attenti ai loro bisogni. E che ovviamente sarà da abbinare a dei cioccolatini golosi. Non per niente sono tra i segni dello zodiaco che adorano mangiare cose buone.

Gemelli – Qualcosa di interattivo

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli amano aver sempre qualcosa da fare. Ripudiano del tutto la noia e non gli piacciono le cose scontate. Il regalo giusto per loro, quindi, dovrà essere interattivo. Qualcosa di tecnologico potrebbe essere perfetto. In alternativa se li si conosce bene, andranno benissimo giochi, app particolari o accessori per completare qualcosa che hanno ed usano già. Ciò che conta è creare un contesto romantico per dargli il regalo. E fare tutto in modo da farli sentire speciali. Sarà la parte che apprezzeranno di più.

Cancro – Qualcosa di estremamente romantico

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono particolarmente romantici. Per questo motivo, il regalo giusto per loro è senza alcun dubbio qualcosa che ricordi l’amore o la storia a due che si sta vivendo. Un cuscino a forma di cuore o un album che racchiuda le foto dei momenti più belli passati insieme sarebbero perfetti. Ancor meglio se accompagnati da fiori e, ovviamente, da cioccolatini. Se poi si conosce bene la persona e si sa che desidera da tempo qualcosa in particolare, fargliela avere sarà senza alcun dubbio il regalo più grande.

Leone – Un accessorio

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano più di ogni altra cosa se stessi. Donargli qualcosa che sia in grado di farli sentire più belli o apprezzati è quindi la miglior scelta che si possa fare. Un orologio è perfetto sia per un uomo che per una donna. Andando più nello specifico si può ovviamente optare per una collana o un bracciale o per un capo di abbigliamento che si sa piacergli da sempre. Ciò che conta è che il regalo scelto indichi che li si conosce bene e che si apprezza la possibilità di aiutarli a sentirsi a meglio. Un messaggio che coglieranno e apprezzeranno di sicuro.

Vergine – Qualcosa di personalizzato

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono tra i segni più difficili da sorprendere ed emozionare. Razionali come pochi non sanno cogliere la vera essenza del regalo, aspettandosi quindi qualcosa che sia sempre utile. Se non si conoscono bene i loro gusti, quindi, è meglio optare su qualcosa di personalizzato. Una penna con l’iniziale del nome. Un porta fotografia che racchiuda uno scatto importante… Si tratta di piccole cose che però potrebbero apprezzare molto più di altre lontane dalle loro corte. Inutile dire che prenderli per la gola può essere una mossa in più per farli felici.

Bilancia – Un piccolo oggetto da corredare ad un momento speciale

I nati sotto il segno zodiacale della Bilancia hanno bisogno di sentirsi corteggiati. Per San Valentino, quindi, il dono perfetto potrebbe essere una cena romantica o un week end a due. Ovviamente dovrà restare anche un ricordo materiale ed in tal senso si può optare per una collanina, un bracciale o qualcosa che si sa potrebbe piacergli. Cioccolatini artigianali ed impacchettati ad arte saranno ciò che completerà il tutto rendendo il regalo davvero unico.

Scorpione – Qualcosa che li accompagni sempre

I nativi del segno zodiacale dello Scorpione si conoscono abbastanza bene da togliersi da soli i vari desideri in fatto di acquisti. A meno che non si sappia di qualcosa che non sono ancora riusciti a prendersi bisogna quindi puntare sul fattore sorpresa e su un oggetto che sia sempre con loro. Un’agenda con tanto di dedica all’interno, una cover per smartphone personalizzata o una sciarpa che abbia qualcosa di speciale che parli di loro, possono essere scelte uniche e d’effetto. Ovviamente non dovranno mancare i cioccolatini, ottimi per soddisfare anche il loro amore innato per il cibo.

Sagittario – I biglietti per qualcosa da vivere insieme

I nati sotto il segno zodiacale del Sagittario adorano vivere avventure di ogni tipo. Gli piace viaggiare e sognano sempre di andare in giro e di fare esperienze sempre nuove. Dei biglietti per il concerto di qualcuno che piace ad entrambi o per un viaggio da fare insieme rappresenta una buona scelta. Nell’attesa, infatti potranno organizzarsi e fantasticare e ciò sarà parte integrante di ciò che più amano. Dargli il regalo in un contesto romantico e studiato ad hoc, sarà la ciliegina sulla torta (o dovremmo dire il cioccolatino?) da non fargli mancare.

Capricorno – Qualcosa che duri nel tempo

I nativi del segno zodiacale del Capricorno non sono particolarmente legati alle cose materiali, sopratutto perché trascorrono più tempo fuori che a casa. Donar loro qualcosa che sia in grado di durare nel tempo gli offrirà quindi l’occasione per goderne come si deve. Che si tratti di un libro, di una borsa da usare per lavoro o di un accessorio da indossare tutti i giorni, l’importante è scegliere qualcosa che li rappresenti in qualche modo. Solo così si sentiranno apprezzati nel profondo, accogliendo con gioia quanto ricevuto.

Acquario – Un oggetto originale

I nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario non sono particolarmente romantici. Ciò fa di loro persone propense ad accettare ogni tipo di dono. Una buona idea, potrebbe essere quella di regalargli qualcosa di buffo come una tazza da colazione che cambia immagine quando si scalda e che magari riguardi qualcosa che gli piace. Un’altra opzione è invece quella di optare per qualcosa che hanno già ma che esiste in versione rinnovata. In questo modo si andrà sul sicuro, potendo contare anche sull’effetto sorpresa.

Pesci – Qualcosa che gli trasmetta amore

I nativi del segno zodiacale dei Pesci sono romantici e quando si tratta della persona che amano tendono ad apprezzare qualsiasi cosa. Che si tratti di un peluche, di un cuscino a forma di cuore o altro, poco importa. Anche una cornice romantica che racchiuda il più bel scatto di coppia, andrà benissimo. I nativi del segno saranno infatti più che felici per il dono ricevuto. Purché questo sia fatto con amore e sia in grado di trasmettergli ciò. È quindi importante creare un bel pacchetto, aggiungere un bigliettino e non far mancare dei cioccolatini, simbolo di questo giorno che tanto gli piace per la sua vena romantica.

Capire cosa regalare ai vari segni dello zodiaco è sempre molto importante e a San Valentino può rendere la giornata ancor più speciale. Ancor di più se si prenderà ispirazione anche dai consigli per il profilo dell’ascendente, utili per offrire idee in più e per far centro al primo colpo.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.