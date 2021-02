Il colpo di fulmine, le lacrime per la povertà dei meno fortunati, la figlia Azzurra (sorella di Ciro e Debora) che la preferisce mora e molto altro. Sandra Milo è emotiva e trasparente come poche nel mondo dello spettacolo. Scopriamo le ultime novità.

Nata sotto il segno dei pesci l’11 marzo 1933, è un’artista completa ed una grande sognatrice. Non bisogna però farsi ingannare dai suoi modi gentili e naïf perché è anche una donna molto attenta e capace. Fidanzata con l’imprenditore veneto Alessandro Rorato (49 anni), Sandra Milo continua a far parlare di sé. Scopriamo il motivo tenendo sempre d’occhio il look.

Di lei vi abbiamo parlato anche riguardo la foto nuda che ha diviso il web.

Sandra Milo scherza su Instagram indossando una parrucca nera

L’ultimo film dove ha recitato è “Free” di Fabrizio Maria Cortese, presentato come evento speciale alla settantasettesima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Sono invece del 2018 altri due lavori dell’attrice, “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino e “Un nemico che ti vuole bene” di Denis Rabaglia. Questo per render l’idea della forza che la contraddistingue da sempre. Non a caso fu una delle concorrenti più agguerrite della settima ed epica edizione de “L’Isola dei Famosi” su Rai 2.

Uno dei motivi per i quali si è recentemente parlato di Sandra è la copertina (foto sopra) non ritoccata dove posa nuda alla veneranda età di 87 anni. Inutile dire quante e quali reazioni abbia scatenato per il suo essere non più giovane ma lei, giustamente, se ne frega.

In internet è una triste abitudine quella di leggere insulti e critiche tutt’altro che costruttive nei confronti di ragazze meno magre della norma (che norma poi?) meno giovani solo perché si è superato i trent’anni, meno slanciate di un’altra ecc. La giornata contro il bullismo – perché di questo si tratta – è stata il 6 febbraio.

Ospite da Adriana Volpe ha confessato il suo amore e l’ammirazione che aveva nei confronti di Bettino Craxi. Lui voleva il meglio per il nostro Paese mentre oggi le persone non hanno casa, la povertà aumenta e “vedo il mio Paese perso” ha affermato l’attrice.

La qualità più bella di Sandra Milo è la sua voglia costante di parlare e di pensare al futuro, alle nuove sfide, ai progetti lavorativi ed amorosi. Ha ammesso che con il suo fidanzato non ci sono rapporti fisici intimi ma ha sottolineato anche di come la loro storia sia bellissima e tenera così.

Silvia Zanchi