Non è facile sapere quanto sia ricca la Regina Elisabetta: pare sia “vergognosamente” ricca, ed è anche per questo che un preziosissimo documentario è comparso e scomparso da Youtube in una manciata di ore.

Il patrimonio della Regina Elisabetta, ovvero della Corona Britannica è uno dei più vasti che si possa immaginare.

Nonostante il fatto che sia perfettamente logico che una casa reale fosse così ricca, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi i Reali hanno capito che era necessario nascondere il più possibile la propria ricchezza, al fine di non offendere i sudditi che avevano perso tutto e si erano ritrovati in povertà dopo il conflitto.

Da allora l’idea di chi si occupa dell’immagine pubblica della Corona Britannica è stata quella di far apparire i Reali il più possibile come persone comuni, avvicinandoli ai propri sudditi e trasformandoli in “esseri umani”.

A questo fine il Principe Filippo nel 1968 spinse per realizzare un lungo documentario sulla vita privata della famiglia reale. Le cineprese seguirono i membri principali della famiglia nel corso del loro lavoro istituzionale e anche durante i momenti privati.

Quel documentario venne trasmesso una volta sola, e poi venne dato ordine alla BBC di cancellarne ogni traccia perché mostrava “troppo” lo sfarzo in cui vivevano i reali.

Lo scorso 6 Febbraio la Regina Elisabetta ha festeggiato i suoi “primi” 69 anni di Regno, divenendo il monarca che ha regnato più a lungo nella storia dell’umanità.

Non può essere un caso che negli stessi giorni il documentario sia stato caricato integralmente su Youtube da un utente anonimo e che poi sia stato fatto sparire precipitosamente.

A poche ore di distanza è inoltre circolata la notizia che per anni Elisabetta abbia tenuto nascosto l’esatto valore del suo patrimonio, facendo pressione sul governo perché venisse creata una legge che permettesse di aggirare le norme di trasparenza finanziaria quando si faceva riferimento al patrimonio della Corona. La legge, entrata in vigore negli anni Settanta, rimase inalterata fino al 2011.

Quindi oggi è dato sapere quanto è ricca la Regina Elisabetta? Di certo si posseggono informazioni più precise, ma non è da escludere che molto sia stato sepolto dal segreto di Stato. Di una cosa però si può essere certi: si tratta di centinaia di milioni di sterline.