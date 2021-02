Il meteo del 9 Febbraio 2021 non annuncia nulla di buono per l’Italia, soprattutto per le regioni tirreniche. Si attendono nuovi fronti nuvolosi e temporali per i prossimi giorni.

Il tempo peggiorerà nettamente sul nostro Paese nel corso dei prossimi giorni. Sono attese, infatti, due nuove perturbazioni, portate sull’Italia dai fortissimi venti di libeccio che batteranno nelle prossime ore il bacino del Mediterraneo.

Saranno investite da forti piogge e temporali principalmente le regioni tirreniche e del Sud Italia, ma il tempo sarà estremamente variabile per tutto il giorno.

Previsioni del tempo per il Nord Italia

Nel corso del 9 Febbraio le regioni del Nord Italia si sveglieranno sotto una pioggia leggera che durerà per tutta la mattinata e che interesserà principalmente le regioni del Nord Est, come Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale.

Fortunatamente le piogge diminuiranno nel corso del pomeriggio fino a fermarsi quasi del tutto durante le ore serali.

Sempre in mattinata, il cielo sarà molto nuvoloso sulla Lombardia e su parte del Piemonte, ma non dovrebbero verificarsi rovesci. In Val D’Aosta sono attese invece nevicate piuttosto intense, destinate a durare (anche se affievolite) fino al pomeriggio.

In serata si attendono piogge leggere sulla Liguria.

Temperature

Aosta sarà la sola città Italiana a scendere fino a 0° di minima, ma nel corso delle ore il termometro risalirà vertiginosamente fino a 10° di massima. Una situazione molto simile a Torino, con 1° di minima e 10° di massima.

Molto più caldo il Veneto: a Venezia e Treviso si attendono temperature minime tra gli 8° e i 9° e massime tra gli 11° e i 12°. Ancora più alte le temperature attese a Genova: 10° di minima e 12° di massima.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il Centro Italia sarà raggiunto da un imponente fronte temporalesco che giungerà dal mare sulle coste di Toscana e Lazio e che provocherà violente precipitazioni fino alla dorsale appenninica, investendo anche L’Umbria.

Al riparo dalla pioggia rimarranno invece le Marche e la fascia costiera dell’Abruzzo.

Le piogge si attenueranno su quasi tutte le regioni nel corso del pomeriggio e della sera, con l’unica eccezione delle province di Firenze e Pistoia.

La Sardegna sarà invece soleggiata per quasi tutto il giorno, con qualche velatura tra il pomeriggio e la sera. Sono previsti però temporali mattutini sulle cost sud-occidentali.

Temperature

A Firenze si attendono minime di 10° e massime di 12°, mentre ad Ancona, non battuta dalla pioggia, la minima sarà di 9° e la massima di 14°.

Molto più fredde Perugia, con 7° di minima e 10° di massima e L’Aquila, con 7° di minima e 8° di massima. Temperature più alte nella Capitale: a Roma la minima sarà di 11° e la massima di 14°. Ancora più alte le temperature di Pescara, con 9° di minima e 16° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Esattamente come il centro, il Sud Italia sarà raggiunto da una forte ondata di maltempo che arriverà da Ovest e investirà tutte le regioni continentali risparmiando quasi del tutto la Sicilia.

Si prevedono temporali mattutini su Napoli e pioggia intensa su Campania Meridionale, Basilicata, Calabria settentrionale e Taranto. Piogge più leggere sulla Puglia, quasi nulle in Calabria meridionale e sulla Sicilia.

La situazione rimarrà praticamente invariata nel pomeriggio, che vedrà comunque tempo molto instabile su gran parte del Sud. In serata ci sarà un significativo miglioramento, con piogge residue soltanto sulla Calabria.

Temperature

Secondo il Meteo del 9 Febbraio 2021 le temperature rimarranno piuttosto alte sul Sud Italia. La minima più bassa si registrerà a Potenza, con 4° di minima e soli 8° di massima. Bari e Catanzaro registreranno invece minime di 8° e massime tra i 14° e i 15°.

Più alte le minime di Napoli: nel capoluogo Campano si attendono minime di 11° e massime di 14°. Molto più calda ovviamente Palermo, con una minima di 13° e una massima di 17°.